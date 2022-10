SEBAGAI publik figur, Mike Lewis selalu memerhatikan penampilannya. Tak hanya busana, sepatu sebagai penunjang penampilan juga menjadi prioritas Mike Lewis.

Mike Lewis pun mengaku termasuk pilih-pilih soal urusan sepatu. Bagi Mike Lewis, sepatu tak hanya stylish, tetapi juga nyaman digunakan saat beraktivitas.

“Buat cowo-cowo yang mau jadi stylish, menurut Mike sendiri nyaman sekaligus stylish itu perlu” ucap Mike saat menghadiri peluncuran situs belanja Cole Haan di Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Mike juga menambahkan, bahwa saat ini ia sering di Singapura untuk mengurus bisnisnya. Hal ini mengharuskan Mike untuk banyak berjalan kaki. Apalagi di usianya sekarang, kenyamanan untuk menggunakan sepatu yang tepat jadi prioritas utama.

“Kalau di Singapura gak kaya di Jakarta, harus jalan kaki terus. Kalau ada meeting seharian itu pasti banyak jalan. Jadi jauh sebelum diundang oleh Cole Haan aku sudah pake karena sepatunya nyaman. Karena sudah mulai tua juga, jadi harus bener-bener jaga kaki kita” ujar Mike.

Kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan yang disenangi juga bagian dari kampanye sebuah merek sepatu dan gaya hidup dari Amerika Serikat, Cole Haan yang mengusung tema Work For What you Believe in.

Gagasan dalam kampanye ini hadir di saat pembatasan pergerakan pada pandemi Covid-19, banyak pemuda yang kehilangan motivasi dan memiliki banyak tantangan dalam mencari pekerjaan yang mereka inginkan. Dimana hal ini bertujuan untuk menginspirasi generasi pekerja untuk bekerja sesuai passion mereka dan menegakkan perubahan positif di kehidupan masyarakat.

Mantan suami Tamara Blesznyski ini juga menambahkan, jika salah satu life mottonya adalah menjadi yang terbaik. “When you look good, then you feel good. And when you feel good you are good in a sense.” Tegas Mike Lewis.

(hel)