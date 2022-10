LIVY Renata mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Selebgram cantik tersebut tampil menggemaskan ala cowgirl!

Livy tampaknya sudah menyiapkan tema untuk merayakan Halloween pada akhir bulan Oktober ini. Tampak dia berpose cantik memakai topi koboi berwarna coklat.

"i want to be a cowgirl for halloween," tulis selegram yang dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan penyanyi tampan, Gabriel Prince tersebut.

Selain topi koboi, Livy Renata mengenakan tanktop warna nude dipadukan hot pants denim. Tampilan cowgirl ala Livy Renata pun terlihat seksi menggemaskan.

BACA JUGA : Gabriel Prince Akui Adegan Ciuman dengan Livy Renata di Love in Game Berkesan

Tak hanya seksi, Livy juga terlihat cute dengan rambut ikal yang digerai. Sementara untuk wajah, dia memulasnya dengan riasan flwaless yang membuatnya semakin memesona.

BACA JUGA : Potret Livy Renata Bangun Tidur Bikin Gemas, Pose di Ranjang Tetap Slay!

Penampilan Livy Renata tampil ala cowgirl inipun ramai dikomentari oleh netizen. Hampir sebagian besar netizen dibuat gemas melihat penampilan cute selebgram berusia 20 tahun ini. Ada pula netizen yang salfok dengan ketiak mulus Livy.

"Waaahhh.. daebaaakkk.. my cutieees😍," kata @princelivy_***

"aaaaa cutiesss😍❤️," sambung @livysfa***

"@livyrenata memang tidak ada tandingannya ❤️," ujar @kusnire_offi***

"Aaaahhh,,, speaker toshiba pun kalah menggelegar nya dengan kecantikan mu ❤️❤️❤️🔥," ungkap @ami_arthur***

"Ketecknya lbh mulus dr muka gw njirr," celetuk @hasansu***

"KETECNYA WANGYYY😍," tutur @awezome***

(hel)