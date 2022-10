WANITA bernama lengkap Asha Ramadia Ananda Tanjung berhasil mencuri perhatian netizen karena parasnya yang memukau. Ia banyak diperbincangkan oleh publik karena disebut memiliki kemiripan wajah dengan salah satu juri Master Chef Indonesia, Renatta Moeloek.

Wanita berumur 21 tahun ini merupakan salah satu anggota TNI Angkatan Udara yang kini telah berpangkat Sersan Dua (Serda). Ia bahkan sempat menjuarai lomba tembak dalam acara Panglima TNI Cup 2019.

Dengan prestasi yang dimiliki serta paras cantiknya, membuat Asha memiliki banyak penggemar di Instagram pribadinya. Berikut Okezone rangkum beberapa potret Asha Ramadia dari aku Instagram pribadinya @ashanemo.

1. Senyum mirip Chef Renatta Moeloek





Tidak sedikit netizen menyebut garis senyum Asha serupa dengan Chef Renatta. Wajah yang tegas namun tenang seperti Chef Renatta juga dimiliki oleh Asha. Bahkan dari segi rambut juga terbilang mirip, mengingat Chef Renatta pernah berambut pendek.

2. Suka Traveling





Asha pernah membagikan momen liburan di akun Instagramnya. Ia terlihat enjoy dan menyukai traveling. Seperti pada foto di atas, Asha berpose dengan percaya diri di depan Menara Burj Khalifa.

3. Berprestasi





Selain pernah memenangkan lomba tembak, Asha bahkan pernah mengikuti ajang internasional FAI World Freefall Style and Accuracy Landing Championship 2022 and FAI Junior World Freefall Style and Accuracy Landing Championship 2022 di Republik Cheska. Prestasi yang dimilikinya memang luar biasa serta membanggakan.

4. Cantik dengan Seragam

Potret Asha menggunakan seragam TNI Angkatan Udara membuat siapapun akan terpesona. Paras cantiknya semakin memancar dengan seragam tersebut. Dalam foto di atas ia tampak pede berpose mengangkat jempol sambil tersenyum. 5. Cantik Natural

Asha sering tampil dengan riasan wajah yang tipis dan natural. Wajahnya sungguh menawan dan berhasil memukai netizen di Instagramnya. “ayune poul pokoe” kata @giovidwi. “cantekk kaleee” puji @darvinkerenz3 6. Bangga Menjadi Angguta TNI AU

Asha mengaku bercita-cita menjadi seorang tentara sejak dirinya kecil. Dalam wawancaranya dengan Wolipop, Ia mengungkapkan termotivasi dengan jejak ayahnya yang merupakan seorang anggota TNI. Berhasil lulus menjadi anggota TNI merupakan suatu kebanggan bagi Asha.