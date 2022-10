PAMELA Safitri terlihat sering menghabiskan momen bersama dengan Maria Vania. Sang biduan dan presenter cantik tersebut diketahui menjalin persahabatan.

Tak jarang mereka membagikan momen berdua yang tentu langsung mencuri perhatian netizen. Salah satunya baru-baru ini, Pamela dan Maria Vania makan malam bersama.

"Life is a journey so take your choice and live a happy life," tulis Pamela Safitri pada caption unggahan fotonya yang langsung dibalas Maria Vania.

"❤️❤️❤️❤️ sista foreva," tulis Maria Vania yang langsung dibalas kembali oleh Pamela Safitri. "@maria_vaniaa forever sister❤️," balas Pamela.

Terlepas dari persahabatan mereka, penampilan keduanya tentu mencuri perhatian. Maria Vania dan Pamela Safitri sama-sama tampil seksi dalam balutan busana serba hitam.

Pamela Safitri tampil cantik dan seksi mengenakan gaun dengan lengan trasparan. Potongan terbuka gaun yang mengekspos belahan dada membuat penampilan Pamela Safitri semakin seksi.

Sementara Maria Vania, dia terlihat cantik berpose duduk dipangku Pamela sembari tersenyum. Perempuan yang akrab disapa Vania tersebut mengenakan dress mini yang memperlihatkan body seksinya.

Sontak unggahan foto Maria Vania dipangku Pamela Safitri inipun dibanjiri komentar dari netizen. Tak hanya gagal fokus, banyak netizen menyarankan keduanya membentuk duo.

"@maria_vaniaa body is you perfect full and sexy wow," ujar @agungsuyan***

"duo gacoan," kata barang_bag***

"Duo Air bag 🔥," celetuk @dedy_dea***

"Duo montok," timpal @ramdan***

"Dua bidadari," tutur @tereking***

"Jd duo pemersatu bangsa 😍," kata @abdba***

Namun, sepertinya itu urung terjadi lantaran Pamela kembali 'rujuk' dengan duetnya dulu di Duo Serigala, Ovy Savianty. Mungkinkah bikin trio?

