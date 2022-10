JAKARTA - Enam desainer Indonesia yang tergabung di dalam Indonesia Now pukau runway New York Fashion Week 2023, beberapa minggu lalu. Mereka dinilai berhasil memperlihatkan keindahan wastra Nusantara dari lima pulau di Indonesia.

Keenam desainer Indonesia itu adalah Vivi Zubedi, Priyo Oktaviano, Kimberly Tandra, Coreta Louise, jenama Heaven Lights, dan kolaborasi antara Alleira Batik X Carys Cares X AMERO Jewellery.

Kesuksesan para desainer Indonesia Now tersebut disambut baik Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Ayu Heni Rosan.

"Kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada desainer-desainer kita yang tergabung di Indonesia Now dalam event Internasional New York Fashion Week secara official beberapa waktu lalu," kata Ayu dalam wawancaranya di program iNews Siang, belum lama ini.

"Kami sangat bangga akan hasil karya desainer ini, di mana sudah mengikuti trend yang ada di New York khususnya dan Amerika Serikat pada umumnya," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Ayu sangat berharap agar kemunculan para desainer yang tergabung di Indonesia Now dalam New York Fashion Week 2023 bisa menjadi pemicu desainer muda untuk terus berkarya. Tak hanya itu, bisa mendulang kesuksesan juga di kancang Internasional demi mengharumkan nama Indonesia.

"Saya berharap ini menjadi motivasi untuk desainer-desainer muda lainnya tetap semangat dan terus berkarya, agar memberikan selalu yang terbaik untuk Indonesia," harap Ayu.

Keenam desainer yang tergabung dalam Indonesia Now tersebut menampilkan 10 koleksi dengan kekhasan masing-masing. Wastra Nusantara menjadi highlight utama dari koleksi mereka.

Menariknya, keenam desainer Indonesia ini coba memperkenalkan keindahan 5 pulau di Indonesia, misalnya Vivi Zubedi yang menghadirkan keindahan pulau Kalimantan lewat kain Sasirangannya. Lalu, Priyo Oktaviano dengan kain endek Bali.

Setelah itu, Coreta Louise menghadirkan keindahan bawah laut Bunaken, Sulawesi Utara. Kemudian, jenama Heaven Lights menonjolkan cantiknya Tanah Papua, dan Kimberly Tandra dengan brand Suedeson mengkolaborasikan keelokan Jawa Timur dengan Maluku Tenggara Barat.

Serta, Alleira Batik X Carys Cares X AMERO Jewellery menghadirkan koleksi bermotif Bali dengan aksesori perhiasan yang terinspirasi dari Borobudur. Super bangga!

