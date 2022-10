SELEBRITI Cassandra Angelie semakin hot di Instagram. Ia tak ragu tampil mengenakan pakaian terbuka di depan umum.

Di unggahan terbaru misalnya, Cassandra Angelie mengenakan crop top lengan panjang dengan aksen sabrina shoulder yang seksi. Karena crop top, area bawah dada dan perutnya terekspos di media sosial dan Cassandra tak ragu memperlihatkannya.

Pakaian yang dikenakan Cassandra sebetulnya tidak begitu spesial. Top tersebut punya aksen serut di bagian dada dan area bawah yang tidak rata. Ia padukan baju tersebut dengan celana hitam, tidak jelas panjang atau pendek.

Nah, kalau urusan rambut Cassandra nyaman dengan rambut panjang yang dibiarkan terurai. Tatapan mata benar-benar memabukkan. Itu salah satu daya pikatnya juga yang banyak disukai netizen.

Tahu matanya begitu indah, Cassandra memberi penekanan di area mata dengan eyeshadow dan eyeliner yang tajam. Lalu, bibirnya dibuat lebih bervolume dengan warna mauve yang seksi.

BACA JUGA :Â Pakai Lingerie, Gaya Cassandra Angelie Hangout di Club Bikin Netizen Gagal Fokus!

Gaya Cassandra Angelie nyender di meja besar tersebut disukai lebih dari 3,2 ribu netizen. Mutia Ayu, istri mendiang Glenn Fredly terpantau ikut menyukai unggahan ini.

BACA JUGA :Â Tampil Hot, Gaya Cassandra Angelie Pakai Busana 'Melorot' Bikin Mata Melotot

Lantas, apa kata netizen melihat Cassandra Angelie berpakaian seksi seperti ini?

"Hot arabian girl, siapa yang punya?" tanya @jason_g.lie***.

"Hot banget," komen @junaidii**.

"Hot banget enggak ada obat," puji @rizzkok***.

"Goddess," kata @callme_mar%%%.

"I love you so much," ungkap @andyl**** saking terkesimanya.

So, itu dia gaya seksi Cassandra Angelie pakai crop top. Bagaimana menurut Anda, selebriti ini pantas dapat prediksi hot arabian girl tidak?

(hel)