PRESENTER terkenal, Feni Rose kerap menuai sorotan karena sering terlihat pada acara infotainment di televisi. Meski ia sering muncul di layer kaca, namun kehidupan keluarganya justru jarang terekspos.

Feni Rose memiliki 2 orang putri dari pernikahannya dengan Enkito Herman Nugroho. Kedua putri tersebut bernama Giannirma Gavrila Herman dan Audi Kirana Herman. Sosok Giannirma beberapa kali muncul dalam unggahan Instagram Fenni Rose hingga selalu mencuri perhatian warganet.

Pesona dari anak pertama Feni Rose tersebut memang tidak kalah dari sang Bunda. Penasaran dengan sosoknya? Berikut 6 potret cantik Giannirma Gavrrila, putri sambung Feni Rose yang dirangkum dari akun instagramnya @gnnrmgvrl.

1. Memiliki seorang anak





Giannirma dikabarkan telah menikah dengan pria bernama Janed Kharisma dan dikaruniai seorang putra yang lahir pada Juli 2021 lalu. Meski sudah memiliki anak, Giannirma tetap terlihat cantik dan mempesona.

2. Tubuh proposional





Wanita yang akrab dipanggi Gianni tersebut terlihat memiliki badan yang proposional meski sudah melahirkan seorang anak. Badannya yang langsing sering ia pamerkan di Instagram dan kerap mendapat pujian dari netizen.

3. Cantik dengan rambut cokelat





Gianni sering tampil dengan gaya bak abg meski menginjak usia dewasa. Seperti pada foto, ia terlihat cantik dengan gaya rambut berwarna cokelat muda. Unggahan tersebut banjir pujian pada gaya rambutnya yang mempesona.

“Syantikkk... 😘😍❤️❤️” puji @fienfo**

“whether it's brown or lighter, definitely looks good on you 😍 🌹” puji @darkjed**

4. Cantik dengan full make up

Wanita lulusan Universitas Padjajaran tersebut terlihat menawan dengan riasan wajah yang bold. Parasnya semakin mirip dengan sang Bunda terutama pada bagian mata dan bibir merahnya. 5. Wajah Natural

Tak hanya dengan riasan, wajah natural Gianni juga tak kalah mempesona. Ia bahkan kerap tampil dengan riasan tipis memperlihatkan wajah yang cantik natural. 6. Suka berwarna hitam

Tidak sedikit unggahan Gianni yang menggunakan gaya berpakaian berwarna hitam. Sebutan cewek mamba cocok diberikan padanya karena senang memakai outfit serba hitam. Meski bergitu ia tetap terlihat menawan dengan gaya berpakaian serba hitam