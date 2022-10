NAMA Aulia Sarah semakin melambung sejak ia memerankan Badarawuhi di Film KKN di Desa Penari. Dalam film tersebut, Aulia merelakan wajah cantiknya diubah menjadi sosok siluman ular hijau. Karena totalitasnya, akting perempuan 31 tahun ini semakin diperhitungkan.

Tak hanya diakui dalam berakting, cara mix and matxh busana Aulia Sarah juga cukup menarik untuk diperhatikan. Ia pintar memadupadankan outfit. Berbagai gaya ia coba mulai dari feminim, tomboy, hingga formal. Semua terlihat nyaman dipandang saat Aulia kenakan.

Okezone mencoba merangkum gaya outfit Aulia Sarah yang dihimpun dari akun Instagramnya, @owliasarah, Selasa (11/10/2022). Intip, yuk!

1. Baby yellow









Outfit yang dikenakan Aulia kali ini bertema baby yellow. Ia memadukan tanktop asimetris dengan rok rib pendek. Tak lupa ia menambah aksesoris berupa kalung warna warni dan sebuah tas mungil bertali panjang sebagai pemanis. Untuk sendal, ia memilih warna hijau dengan bentuk mencolok agar tak kalah memukau.

2. Motif Chestboard









Kali ini Aulia tampil nyentrik dengan celana motif chestboard. Bawahan itu ia padukan dengan blouse hitam terawang yang sengaja diikat untuk memperlihatkan perut seksi yang Aulia miliki. Tak lupa ia menenteng sebuah tas puyih untuk memuat tampilannya semakin mempesona.

3. Celana Overall









Selera berbusana Aulia patut diacungi jempol. Kali in ia tampil dengan celana overall berbahan jeans yang membuatnya tampil tomboy dan casual. Celana itu ia tumpuk dengan tanktop tanpa lengan berwarna nude. Seolah ingin membiarkan penampilannya itu menonjolkan overall yang ia kenakan.

4. Dress dan jeans Apa saja yang Aulia kenakan sangat ciamik di tubuhnya. Seperti foto kali ini, ia tampak nyaman dengan dress tunik putih tanpa lengan. Bagian bawah tunik terdapat ruffle yang memberikan kesan flowy pada tampilannya. Aulia kemudian cukup berani dengan menambahkan jeans panjang sebagai bawahan. Namun padu padan itu terlihat sempurna saat Aulia kenakan. 5. Simple look Outfit yang dikenakan Aulia kali ini cukup simpel. Ia mengenakan kemeja bergaris yang dibiarkan terbuka dipadu dengan celana jeans yang digulung pada bagian bawah. Ia menggunakan kemeja untuk menutupi bra sport yang ia kenakan. Alas kaki yang Aulia gunakan cukup unik. Seperti tali temali yang dirajut. Sangat menunjang simple looknya kala itu. 6. Formal look Berbeda dari sebelumnya, Aulia tampil dengan menggunakan pakaian fotmal. Sebuah tunik brokat putih dengan detail pink creme di bagian pinggang. Tunik itu ia pasangkan dengan rok plisket berwarna senada dengan detail pinggang. Rambut Aulia juga tampak ditata rapi meski tetap digerai indah.