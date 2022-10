PAKAIAN formal pria sangat diminati bagi mereka yang akan menghadiri suatu acara. Bukan tanpa alasan, pakaian formal bagi pria diketahui dapat meningkatkan kepercayaan diri, dan bahkan mengangkat status sosialnya.

Berbicara mengenai pakaian formal pria, House of Cuff merupakan salah satu brand unggulan yang mengedepankan kualitas. Sehingga, jika Anda memilih brand yang satu ini, Anda akan merasakan kenyamanan sepanjang hari saat mengenakan produk mereka.

Rekomendasi pakaian formal pria dari House of Cuff yang dapat Anda miliki

House of Cuff Slim Fit Trouser - Grey

House of Cuff Slim Fit Trouser - Grey ini memiliki bahan yang sedikit stretch sehingga nyaman digunakan seharian. Pilihan ukurannya pun sangat bervariasi, mulai dari size 27 hingga 38. Miliki produk ini seharga Rp146.250 saja.





House of Cuff Slim Fit Trouser Navy Blue

House of Cuff Slim Fit Trouser Navy Blue cocok digunakan untuk pergi ke kantor atau pun menghadiri acara formal lainnya. Warna biru tua ini akan memberikan Anda kesan dewasa saat memakainya. Miliki produk ini seharga Rp146.250 saja.





House of Cuff Kemeja Hitam Slim Fit French Cuff Shirt

House of Cuff Kemeja Hitam Slim Fit French Cuff Shirt terbuat dari bahan linen cotton sehingga membuat Anda nyaman ketika mengenakannya seharian. Kemeja ini memiliki variasi ukuran yang lengkap, mulai dari S hingga XXL. Miliki produk ini seharga Rp180.000 saja.





House of Cuff Kemeja Kerja Formal Slim Fit Formal Cufflinks French Cuff Navy Pattern

House of Cuff Cufflinks French Cuff Navy Pattern merupakan kemeja dengan gaya yang simpel dan sederhana. Sangat cocok untuk Anda yang kurang nyaman menjadi pusat perhatian. Miliki produk ini seharga Rp180.000 saja.





House Of Cuff Celana Bahan Kerja Pria Kantor Big Size Formal Slim Fit Warna Coklat Brown Trouser

House Of Cuff Celana Bahan Kerja Pria ini terbuat dari bahan semi wool tipe dengan bahan sedikit stretch dan slim fit. Lengkap dengan 2 kantong di bagian belakang celana. Miliki produk ini seharga Rp146.250 saja.





House of Cuff Kemeja Kerja Formal Slim Fit Formal Cufflinks French Cuff Mint Lembut

Kemeja dari House of cuff ini memiliki desain simpel dan elegan. Pakai ini untuk acara formal. Terbuat dari bahan oxford, kemeja ini menampilkan model yang sederhana dan slim fit. Miliki produk ini sehaga Rp180.000 saja.





Mengapa House of Cuff jadi pilihan Anda?

House of Cuff bisa jadi outfit Andalan bagi Anda yang ingin menggunakannya saat acara formal maupun informal. Apalagi, brand yang satu ini memiliki keunggulannya durable, comfortable dan fashionable. Bahan yang dipakai pun tidak mudah rusak serta memiliki produk yang unik di Indonesia. Di antaranya, cufflinks, lapel pin, collar bar, dan pintie.

Dapatkan produk House of Cuff di AladinMall by Mister Aladin, harga super hemat + gratis ongkir ke seluruh Indonesia!

AladinMall by Mister Aladin merupakan marketplace yang menyediakan berbagai macam barang, mulai dari fesyen, perlengkapan sehari-hari, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Menariknya, AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan harga yang super hemat sehingga Anda tidak perlu khawatir dompet menipis.

Hal ini juga berlaku untuk pembelian produk House of Cuff di AladinMall by Mister Aladin. Dapatkan harga coret super hemat serta gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!



Baca Juga: Buka Cabang di Mall of Serang, Kasoem Vision Care Suguhkan Pemeriksaan Penglihatan 'Berbeda' dari yang Lain

(mrt)