KISRUH rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar masih terus bergulir. Hari ini Rizky Billar memenuhi panggilan kepolisian untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Lesti Kejora.

Billar dituduh melakukan KDRT terhadap Lesti, yang membuat sang istri harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini Lesti diketahui sudah pulih dan tengah menjalani ibadah umroh bersama keluarganya.

Menelisik kisah hidup Lesti Kejora tak akan pernah habisnya. Ia terlahir sebagai perempuan desa yang akhirnya sukses berkarir di dunia tarik suara Nasional.

Saat ini, Lesti bisa disebut sebagai salah satu penyanyi dangdut yang sukses. Namun perjuangan hingga berada pada posisi sekarang tidak lah mudah. Sebelum terkenal secara Nasional, Lesti kerap tampil dari panggung ke panggung di kampungnya.

Hal ini tampak dari sebuah video lawas yang beredar di Youtube. Dalam video yang diunggah akun Ahyat TV, tampak Lesti bernyanyi di sebuah panggung kecil. Ia yang mengenakan baju hitam ditumpuk dengan luaran merah penuh renda, terlihat berlenggak lenggok mengikuti irama musik.

Suara merdunya memang tak diragukan lagi. Penonton dibuat terkesima oleh suara indah Lesti membawakan lagu "Sejuta Luka" - Rita Sugiarto. Video ini diunggah 7 tahun yang lalu. "SEJUTA LUKA LESTI - SEBELUM ******* (kontes dangdut di televisi)," tulis caption video tersebut.

Beberapa netizen tampak berkomentar dalam video berdurasi 5 menit itu.

"Siapa sangka anak kampung yang jauh dari gemerlap kota bisa menjadi bintang besar seperti saat ini..subhanaallah," puji akun @arif luk***.

Akun @Sudir*** juga tak mau kalah untuk berkomentar. "Itulah yang membuat saya ngefans sama lesti karena perjuangan dan prestasinya, gak nyangka anak gunung yang sekarang mendunia dan bergelimang harta," tulisnya.

"From zero to hero...perjuangan yang gak sia-sia terharu dan bangga padamu idolaku Dede Lesty," ungkap @Nicholas Ana***.

"Ini anak emang udah ada bakat dari kecil,bisa menguasai tangga nada, artikulasi dan cengkok lagu," komentar @Haryanto Harya***

"Pantas jadi juara di hati masyarakat indonesia dan Asia memang suara nya bagus banget... sukses terus ya de," tutur @Muhamad Ali Ak*** penuh rasa bangga.