NAMA Herolena ramai diperbincangan oleh warganet akhir akhir ini. Gadis asal papua tersebut viral di media sosial karena parasnya yang disebut mirip boneka barbie.

Pemiliki nama lengkap Herolena Beroperay merupakan seorang seleb TikTok yang kini memiliki banyak pengikut di akun Tiktoknya. Ia diketahui sebagai seorang penderita Albinisme hingga membuat penampilannya disebut seperti bule.

Wanita yang akrab disapa Lena tersebut sukses mencuri perhatian warganet. Penasaran dengan sosoknya? Berikut 7 potret Herolena yang dirangkum dari akun Instagramnya @herolenacrionsa

1. Seperti bule





Albino terkenal dengan memiliki kulit putih dan rambut pirang seluruhnya. Hal tersebut yang membuat tampilan Lena seperti bule. Ditambah hidungnya yang mancung dan mata yang tajam, membuat sosok Lena kian mirip bule yang menawan.

2. Tampil percaya diri





Meskipun menderita Albinisme, Lena tetap terlihat percaya diri dan tetap berkarya. Seperti pada potret di atas ia tampil pede dengan kulitnya yang cerah dan gaya berpakaiannya yang berwarna fuschia.

3. Mirip boneka barbie





Tidak hanya disebut mirip bule, sosok Lena juga disebut mirip boneka berbie. Hal ini dikarenakan ia memiliki tubuh yang proposional dan paras yang cantik. Tidak sedikit warganet yang memuji Lena seperti boneka barbie.

“Waoooo Barbie from Papua so sweet, like u Lol 🥰🥰🥰” puji @marituw**

4. Bangga sebagai warga Papua





Lena memang terlihat memiliki aura yang positif. Seperti pada foto, ia terlihat bangga mengenakan pakaian adat papua. Rasa bangganya pada Papua ia tuliskan pada caption unggahan tersebut. “I'm proud Of papua🥰” ungkap Herolena pada caption.

5. Memilliki senyum yang manis

Warga Papua terkenal memiliki senyum yang manis dan menawan, tak terkecuali Herolina. Potretnya di kolam renang pada foto di atas berhasil mencuri perhatian publik karena sosoknya yang terlihat manis. 6. Terlihat seksi

Herolena kerap kali mengunggah potretnya yang terlihat seksi. Seperti pada foto di atas ia berpose seksi ditambah sorot matanya yang menatap tajam. 7. Cantik dengan rambut keriting

Pesona Herolena memang membuat siapapun gagal fokus. Potret di atas memperlihatkan rambut keritingnya yang terurai sempurna hingga tampilannya sangat mempesona. Ditambah gaya berpakaiannya yang seksi saat di pantai, potret tersebut pun banjir pujian dari warganet. “Cantik 😍 rambutnya love banget ❤️” puji @putrinurain** “🔥 manisan timur se❤️❤️” puji @martz_ka**