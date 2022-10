AJANG kompetisi memasak MasterChef Indonesia bukan hanya sekedar perlombaan memasak, demi mencari talent-talent unggul di bidang kuliner.

Meski saling bersaing satu sama lain, namun ajang MasterChef ini tentunya memiliki keseruan tersendiri. Salah satunya di keseruan, kehebohan, dan segala macam intrik yang dihadirkan di MasterChef Indonesia Season 9.

Eratnya persahabatan sesama kontestan, walau tetap berkompetisi satu sama lain, pastinya meninggalkan memori indah baik bagi sesama kontestan maupun bagi para penonton setia MasterChef Indonesia Season 9.

Nah, baru-baru ini , Indra Lesmana, salah satu peserta yang berhasil lolos hingga Top 6, melalui kanal YouTube Channel miliknya diketahui baru membagikan cuplikan momen kebersamaannya bersama seluruh kontestan MasterChef Indonesia Season 9 saat di belakang kamera.

Terlihat bersaing sengit satu sama lain di depan kamera, ternyata di belakang kamera mereka tetap bersahabat baik satu sama lain.

Dalam video tersebut, Indra mengabadikan momen saat setiap kontestan tengah melakukan shooting untuk video profil pribadi yang hasilnya ditayangkan pada intro video MasterChef Indonesia Season 9.

Terlihat pula interaksi para kontestan yang begitu hangat, seperti berfoto bersama, membuat video bersama, hingga aksi lucu Palitho yang mencoba membuktikan bahwa dirinya memiliki kekuatan yang besar dengan menggendong beberapa kontestan perempuan satu persatu dengan mudahnya.

Tak lupa, di akhir video, Indra juga sempat berbincang sebentar dengan Palitho yang berhasil menjadi juara dua, serta Cheryl yang sukses keluar sebagai juara pertama.

“Everybody in here share the good moment, and then we are family in here as well. Ada temen baru jadinya, punya keluarga baru juga. We looking forward what we gonna achieve next after this,” ujar Palitho.

“The opportunity from MasterChef itu baru dimulai jadi excited to create more, to cook more, and to share my passion with you all,” lanjut Cheryl.

Nah bagi yang penasaran dengan keseruan kontestan MasterChef Indonesia Season 9 di belakang kamera, langsung saja cek videonya hanya di YouTube Channel Indra.mci9official, ya!

