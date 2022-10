JAKARTA - Tanpa terasa penghujung 2022 sudah semakin dekat, di mana tersisa kurang lebih dua bulan lagi untuk kita menyambut awal tahun baru 2023. Akhir tahun kerap dijadikan momentum untuk menghabiskan waktu ataupun beraktivitas dengan keluarga.

Tidak hanya itu, momen pergantian tahun juga sering dimanfaatkan setiap individu menikmati waktu bersama diri sendiri untuk merayakan pencapaian, melakukan koreksi diri serta melihat kembali rangkaian resolusi yang belum tercapai di tahun ini.

Menemani pengguna dalam menyambut momen pergantian tahun yang sudah semakin dekat, Shopee kembali menghadirkan semarak festival belanja akhir tahun Shopee 11.11 Big Sale 2022 yang telah dimulai pada 13 Oktober 2022 hingga 11 November 2022 mendatang.

Bersama para mitra brand terpercaya dan para pelaku usaha lokal, Shopee berupaya memberikan ragam pilihan produk dan penawaran terbaik mulai dari Flash Sale Serba Seribu, Murah Lebay Ekstra Diskon s/d 50RB, hingga Gratis Ongkir Rp0.

Head of Brands Management and Digital Products Shopee Indonesia Daniel Minardi mengatakan, “dalam menyambut akhir tahun, beragam preferensi kebutuhan disesuaikan dengan kegiatan yang berbeda.”

Hadirnya kampanye 11.11 Big Sale ini, lanjutnya, dihadirkan sebagai upaya untuk menemani dan memahami lebih dalam akan kebutuhan konsumen. Di saat yang sama, melihat aktivitas belanja masyarakat yang semakin meningkat tentunya merupakan kesempatan yang besar untuk semakin meningkatkan daya tarik dan pertumbuhan bisnis pelaku usaha lokal.

“Kami berharap kampanye ini dapat menjadi solusi bagi pengguna untuk memenuhi kebutuhan akhir tahun bagi setiap individu maupun kebutuhan keluarga, serta menjadi teman dalam merayakan pencapaian pengguna di tahun ini,” ucapnya.

1. Penawaran Menarik yang Akan Temanimu Sambut Akhir Tahun!

Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut awal tahun baru. Sebelum melakukan koreksi diri atau melihat apa saja to do list yang belum sempat dilakukan, coba yuk hargai diri sendiri dengan merayakan pencapaian yang sudah kamu lakukan.

11.11 Big Sale kali ini kamu bisa mengisi keseharian mu dengan penuh keseruan. Yuk, waktunya checkout keranjang Shopee sambil menikmati;

● Gratis Ongkir Rp0; Kamu dapat menikmati voucher gratis ongkir minimal belanja Rp0 untuk pembelian produk dari sesi livestream di Shopee LIVE

● Flash Sale Serba Seribu; Akhir tahun biasanya juga menjadi ajang untuk berganti gadget atau barang elektronik lainnya. Nah, kali ini justru momen yang pas untuk pasang alarm smartphone pada pukul, 00:00, 12:00, dan 18:00.

Setiap harinya akan ada Flash Sale Serba Seribu dengan produk yang ditawarkan mulai dari smartphone, rice cooker, bluetooth speaker, laptop, serta elektronik lainnya.

● Murah Lebay Ekstra Diskon s/d 50RB; Pengguna juga dapat menikmati pilihan produk termurah di Shopee Murah Lebay. Makin spesial dengan ekstra voucher diskon s/d 50RB, khusus di kampanye 11.11 Big Sale lho.

● Ragam kebutuhan sambut akhir tahun? Jangan pusing! Kalian bisa catat tanggal khusus di spesial tematik kampanye 11.11 Big Sale 2022

Mewakili berbagai kebutuhan pengguna yang beragam terutama dalam menyambut akhir tahun, Shopee juga menghadirkan kampanye tematik spesial dengan berbagai keuntungan.Seperti Super Flash Sale Day, Shopee Mantul Sale, hingga Murah Lebay Day.

Apalagi uniknya akan ada Local Space for Her; Pada 25-28 Oktober 2022 nanti akan menjadi harinya belanja untuk mendukung produk lokal, khusus untuk brand Fashion Wanita, Kecantikan, Home and Living, dan Kesehatan.Dapatkan voucher belanja gratis s/d 150RB dan promo eksklusif s/d 70%!

2. Banyak kejutan, sambil ikuti fitur - fitur interaktif yang bikin makin kreatif

Selama kampanye berlangsung, kamu juga dapat menikmati keuntungan eksklusif melalui fitur-fitur hiburan interaktif yang dapat dimainkan pada aplikasi Shopee. Salah satunya, ikut memeriahkan dan bergabung secara langsung pada saat Shopee LIVE, karena setiap pembelian saat live streaming berlangsung akan berkesempatan mendapatkan Pasti Gratis Ongkir Rp0 di Shopee Live dan Brand Flash Sale.

Selain itu, kamu juga bisa mengisi hari ditemani dengan beragam video menarik yang bisa kamu tonton di Shopee Video dan rangkaian permainan seru di Shopee Games.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Shopee 11.11 Big Sale, https://shopee.co.id/11-11

