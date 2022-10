ARTIS cantik Aura Kasih sedang menikmati liburan di Eropa. Setelah melancong ke Swiss, Aura Kasih kini berada di Milan, Italia.

Lewat unggahan foto-foto di Instagram, Aura Kasih membagikan momen menikmati keindahan pusat kota mode tersebut. Tak hanya cantik, Aura Kasih tampil stylish dan modis.

Berikut gaya Aura Kasih liburan di Milan yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya @aurakasih, Jumat (14/10/2022).

Mengunjungi Katedral Milano

Pertama ada potret Aura Kasih mengunjungi Katedral Milano di pusat kota Milan. Aura Kasih berpose dengan outfit busana musim dingin serba hitam. Gayanya makin stylish dengan memakai syal dan kacamata hitam, hingga menenteng handbag hitam.

Dia berpose di antara burung-burung merpati yang bebas berkeliaran mencari makan. "A heart without dreams is like a bird without feathers," tulis Aura Kasih dalam caption unggahan fotonya.

Untuk diketahui, Katedral Milano adalah salah satu bangunan paling termasyur di seluruh Eropa. Duomo di Milano ini adalah katedral Katolik Roma kedua terbesar. Katedral Milano ini sangat besar, memiliki arsitektur bernuansa gothik dan menjadi destinasi wajib dikunjungi turis saat melancong ke Milan.

BACA JUGA :ย Gaya Aura Kasih Pamer Gunung Indah Liburan di Swiss, Netizen: Best View

Kece dengan mockneck

Selanjutnya gaya ibu satu anak ini tak kalah kece. Aura Kasih terlihat mengenakan woll-coat hijau keabu-abuan, dengan inner-top berupa mockneck berwarna nude.

Ada aksen puffy-sleeve hitam di bagian ujung lengan, membuat gayanya tampak lebih stylist. Dipasangkan dengan legging, membuat tubuhnya tampak lebih proporsional. Pun juga ankle boots suede coklat tua yang dikenakan, memberi kesan yang cantik. Handbag Dior jangan sampai terlewat untuk diperhatikan.

"Kok kk cantik banget," ujar @mandela_pi***

"your face looks beautiful and cute. it looks like there is already a charismatic aura that radiates๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜๐Ÿ˜‚," ungkap @jantergumel***

BACA JUGA :ย 8 Potret Aura Kasih Pakai Baju Renang Momong Anak di Pantai, Netizen: Top Markotop!

Pose nyebrang jalan

Selanjutnya ada pose nyebrang jalan di zebra cross ala Aura Kasih yang kece mengenakan kacamata hitam. Kali ini, Aura Kasih tampil dengan outfit serba hitam.

Aura Kasih mengenakan busana turtleneck dan celana panjang, serta sneakers putih. Busana ketat membentuk lekuk tubuh Aura Kasih yang memiliki body goals aduhai. Tak heran meski tampil tertutup, aura seksi janda cantik satu ini tetap terpancar.

"Kece sekali๐Ÿ˜โค๏ธ," ujar @baguspras***

"Kalo kita kaum Adam i love you," kata @al_capo***

"Shape ๐Ÿ”ฅ," komen @tovelo.to***

"Sempurna๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜," tutur @rizki_a***

"Janda mempesona ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅโค๏ธ," ujar @sof_bol***

Selfie setiba di Milan

Berikutnya ada potret cantik Aura Kasih dengan busana serba hitam yang dia bagikan lewat IG Story. Berpose menopang dagu, Aura tampak cantik dengan rambut panjang digerai. Siap jalan-jalan

Masih dari IG Story Aura Kasih hari pertamanya tiba di Milan, kali ini dia sudah siap dengan style jalan-jalan. Aura tampil kece mengenakan jaket hitam dan legging warna senada. Untuk aksesoris, Aura memakai kacamata hitam dan shoulder bag warna hitam. Untuk alas kaki, Aura memakai sandal berwarna putih yang membuatnya makin kece. Icip-icip kuliner

Terakhir ada momen Aura Kasih icip-icip kuliner di Armani Ristorante, Hotel Armani. Lagi makan, gaya harus tetap stylish, Aura mengenakan busana mockneck berwarna nude dan kacamata hitam.