KISAH cinta pedangdut Happy Asmara dan Denny Caknan dikabar sudah kandas. Namun, baru-baru ini Happy Asmara tampak mengenakan baju pengantin adat Jawa.

Prosesi pernikahan pun berlangsung. Mulai dari siraman, sungkeman, pemasangan cincin. Namun ternyata semua hanya untuk kebutuhan komersial saja.

Meski begitu, penampilan Happy tampak berbeda dalam balutan busana pengantin hingga menjadi perbincangan. Penasaran bagaimana pesona perempuan asal Jawa Timur tersebut?

Berikut Okezone merangkumnya untuk Anda dihimpun dari berbagai sumber di Instagram, Jumat (14/10/2022).

1. Siraman

(Foto: @diary.happy77/Instagram)

Happy tampak tersenyum lembut dalam unggahan kali ini. Ia menjalani prosesi siraman. Badannya ditutupi rangkaian bunga melati yang sudah dirangkai indah menjadi semacam apron. Di kepalanya juga tersusun rangkain bunga melati menyerupai bando. Sangat mempesona.

2. Makeup natural

(Foto: @diary.happy77/Instagram)

Happy memejamkan matanya saat guyuran air kembang membasahi kepalanya. Makeup natural mewarnai wajahnya yang ayu. Tak terlihat bagian yang bold dari polesan makeup, namun aura kecantikannya sangat terpancar.

3. Baju adat Jawa

(Foto: @diary.happy77/Instagram)

Kali ini, Happy mengenakan baju nikah adat Jawa berwarna hitam. Rangkaian melati menjuntai dari arah kepalanya menuju .

4. Paes ayu

(Foto: @diary.happy77/Instagram)

Polesan paes ayu yang dikenakan Happy juga sangat mempesona. Membuat kesan anggun dan berkelas menyeruak dari wajah Happy.

5. Prosesi cuci kaki

(Foto: @diary.happy77/Instagram)

Happy juga menjalani prosesi cuci kaki yang biasa dilakukan pengantin Jawa. Ia begitu menghayati perannya saat itu.

6. Lirikan mata

Mata indah Happy sangat memancarkan aura pengantin Jawa. Ini yang membuat netizen mengira bahwa video iklan ini adalah pernikahan betulan. 7. Meneteskan air mata

Saking mendalami peran, Happy juga tampak meneteskan air mata dalam video berdurasi singkat tersebut. 8. Proses makeup

Video itu semakin tampak meyakinkan ketika memperlihatkan proses makeup yang jalani Happy. Ia juga sempat menatap dirinya dalam busana pengantin Jawa di sebuah kaca kayu. Benar-benar totalitas!