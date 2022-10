PALITHO Aventius atau yang biasa dipanggil Palitho adalah runner up dari MasterChef Indonesia Season 9. Kegemarannya memasak dari kecil membuat Palitho serius dan tekun meniti karir sebagai seorang koki hingga memutuskan untuk sekolah masak di luar negeri setelah lulus kuliah di Indonesia.

Tak hanya itu, saat ini Palitho juga sudah mulai aktif menjadi konten kreator. Palitho seringkali mengunggah video mukbang atau review makanan di YouTube pribadinya.

Seperti yang sudah diketahui, Palitho kerap membuat challenge mukbang bersama kontestan MCI Season 9 lainnya, seperti challenge mukbang nasi padang dan satai. Kali ini Palitho mengajak Top 12 MasterChef Indonesia Season 9, Shearen, untuk mukbang makan rawon.

Uniknya, Palitho melawan Shearen dengan 4 porsi rawon dan satu porsi nasi. Secara logika, Shearen harusnya dapat memenangkan mukbang karena hanya akan menyantap 1 porsi rawon. Namun prediksi tersebut ternyata salah, karena Palitho lah yang mampu menyelesaikan mukbang lebih dulu. Bahkan Palitho juga menghabiskan setengah porsi rawon dan nasi milik Shearen.

Tak sampai di situ, Palitho kemudian memberikan beberapa pertanyaan tentang MasterChef Indonesia kepada Shearen. Shearen mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa dirinya bisa menemukan keluarga dari MasterChef Indonesia.

“Gak expect banget bisa ketemu keluarga, sih. Iya maksudnya kayak temenan, kita tuh baru kenal less than six months terus bener rasanya kayak keluarga, gitu. Bener-bener kayak udah kenal satu sama lain, udah mengerti satu sama lain, terus jokes-nya juga kita sama-sama gak jelas ya, makanya cocok. Tapi seru banget, sih,” ujar Shearen.

Masih panjang obrolan Palitho dan Shearen, buat yang penasaran, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Palitho Aventus, ya!

