NASI memang masih menjadi makanan wajib mayoritas orang Indonesia. Makanan pokok ini memang masih menjadi santapan yang harus tersedia di meja. Tanpa makan nasi, banyak yang merasa belum kenyang ketika makan.

Tapi tahukah Anda meski terbilang mudah dan simple, dilansir dari Insider the ways you are cooking rice wrong and how to fix them, berikut 5 kesalahan yang sering dilakukan dalam memasak nasi menggunakan rice cooker.

Tidak Menakar dengan Metode Knuckle

Metode yang diberikan turun temurun ini ternyata masih sangat berguna sampai sekarang. Caranya cukup mudah, setelah memasukkan beras dan air ke dalam rice cooker. Gunakan jari tangan untuk menakar apakah airnya digunakan sudah sesuai atau kebanyakan. Idealnya, tinggi air harus sekitar satu ruas telunjuk.

Tidak Mencuci Beras Berulang kali

Disarankan untuk mencuci beras dengan air dingin dan dilakukan berulang kali agar saat dimasak hasil nasinya jadi tidak lengket. Tidak ada angka pasti, namun pastikan air cucian beras sudah tidak keruh saja.

Tidak Menunggu dan Mengaduk Nasi Setelah Matang

Agar tekstur nasi menjadi lebih optimal lebih baik tunggu 10 menit untuk membuka rice cooker setelah nasi matang. Kemudian, aduk nasi dengan garpu agar nasi tidak lengket dan nasi di bagian bawah jadi kering.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

Menggunakan Takaran Air yang Tidak Sesuai Takaran air yang terlalu sedikit efeknya nasi menjadi keras. Sedangkan takaran air yang terlalu banyak membuat nasi lembek dan seperti bubur. Sebaiknya Anda gunakan gelas takaran air agar lebih tepat. Umumnya, air yang dibutuhkan adalah dua kali lebih tinggi dari beras. Memasak Segala Beras dengan Cara yang Sama Setiap nasi itu memerlukan cara yang berbeda. Berbeda dengan nasi putih yang cukup 30 menit saja, nasi merah atau cokelat membutuhkan waktu lebih lama yaitu sekitar 45-60 menit. Lalu untuk nasi beraroma seperti jasmine atau basmati adalah perlu untuk didiamkan selama 30 menit sebelum dimasak agar tak perlu waktu lama di rice cooker dan aromanya tetap terjaga.