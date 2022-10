INI dia alasan kenapa Happy Asmara mendapat julukan The Queen of Ambyar dan The Queen of Broken Heart. Nama penyanyi dangdut yang satu ini memang tengah naik daun.

Happy Asmara memiliki bakat dalam bernyanyi. Suaranya begitu mendayu nan merdu. Salah satu fakta unik dari Happy Asmara adalah dirinya dijuluki penggemarnya sebagai The Queen of Ambyar dan The Queen of Broken Heart.

Ini dia alasan kenapa Happy Asmara mendapat julukan the queen of ambyar dan the queen of broken heartini memiliki nama asli Heppy Rismanda Hendranata. Ia lahir pada 10 Juli 1999 yang mana usianya saat ini baru menginjak 23 tahun.

Happy Asmara terlahir dari pasangan Hendro Siswantoro dan Dwi Yuslianti. Kedua orang tuanya diketahui tidak memiliki keahlian dalam dunia musik. Kabarnya, bakat yang dimiliki Happy Asmara adalah turunan dari sang kakek. Meski demikian, menyanyi bukanlah cita-cita utama dari Happy Asmara.

Kekasih Denny Caknan ini mengaku ingin menjadi guru SD. Kendati demikian, ia tak menampik memiliki bakat dalam dunia musik. Sejak muda, Happy Asmara sudah aktif dalam bidang tarik suara. Ia kerap tampil dari panggung ke panggung, baik solo maupun bersama grup band. Ia bahkan sempat mengikuti ajang pencarian bakat terkenal di salah satu televisi swasta namun tak ia lanjutkan. Keahliannya bukan hanya dalam bernyanyi, Happy Asmara juga mampu menulis lirik lagu. Setiap membuat lirik lagu, Happy mengaku tak pernah memikirkan lirik yang susah. Kebanyakan lirik yang ia tulis berdasarkan kisah cinta pribadinya atau curhatan temannya. Sehingga kebanyakan lagunya adalah lagu-lagu sedih. Happy juga kerap menyanyikan lagu-lagu penyanyi lain yang bertema patah hati.Ditambah, suara Happy Asmara yang khas dan mendayu membuat siapa saja yang mendengarkan lagu-lagunya merasa terbawa perasaan. Karena konsisten dengan lagu-lagu sedih membuat penggemar Didi Kempot ini dijuluki sebagai The Queen of Ambyar dan The Queen of Broken Heart.