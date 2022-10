PERNAH ditinggal selingkuh oleh pasangan karena memiliki fisik yang tak sesuai harapan, membuat perempuan satu ini bangkit. Ia menunjukkan bahwa mampu memiliki wajah cantik dan tubuh yang langsing.

Kisah ini viral di media sosial Tiktok. Dalam unggahan video akun @cewebuminih, terlihat seorang perempuan bertubuh curvy dan berwajah penuh jerawat. Mukanya murung seperti banyak pikiran.

Beberapa detik kemudian, video tersebut memperlihatkan perempuan cantik dengan wajah glowing dan tubuh yang oke. Ini adalah perubahan yang dilakukan perempuan dalam video tersebut untuk membuat mantannya menyesal karena telah menyelingkuhinya.

"Kau tahu kau benar-benar membuatku membenci diriku sendiri. Harus berhenti sebelum aku menghancurkan diriku sendiri. Seharusnya aku memutuskannya untuk berkencan dengan diriku sendiri. Kau sama sekali tidak pantas untukku," tulis caption dalam video tersebut.

Hinaan yang diterima, membuat perempuan tersebut berusaha berubah menjadi lebih baik. Video yang sudah ditonton 1,8 juta orang itu berhasil menarik perhatian netizen.

Netizen ikut berkomentar pada video unggahan @cewebuminih tersebut.

"Glow up jalur sakit hati memang paling ampuh sih," ujar @Hoomanfrien****.

"Gua suka banget sama balas dendamnya kakak ini, semangat terus kakak cantik and you deserve better life for sure," puji @hom***.Â

"Setelah lihat VT ini akuu jadiii makin semangat glow up, mbakkk vt nya menginsprasi banget," ungkap @ra***.

"Gila berubah drastissss, selamat kak," tutur @Yipic***.

"ini baru selflove keren kak," kata @ste***.

(vvn)