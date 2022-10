GAYA rambut memang begitu mempengaruhi penampilan wanita, terutama dalam hal terlihat langsing dan tirus. Untuk yang memiliki pipi chubby pasti kesulitan dalam menentukan gaya rambut yang cocok.

Salah satu cara yang cocok untuk membuat pipi terlihat tirus adalah menata model rambut ke depan menutupi bagian pipi. Namun, tahukah bahwa ternyata ada beberapa gaya rambut yang cocok untuk menyamarkan pipi chubby?

Berikut 6 gaya rambut yang cocok untuk pipi chubby, dirangkum dari stylecraze, Sabtu (15/10/2022).

1. Boho waves





Tampilan santai dengan bagian samping bergelombang dapat memberikan kesan bervolume. Hal ini dapat menjadi sorotan karena membantu memanjangkan wajah dan menciptakan banyak volume di dekat leher.

2. Bold bangs





Memiliki poni tentunya akan memusatkan perhatian ke bagian poni. Memakai poni juga menambah rasa percaya diri dan dapat menonjolkan daerah sekitaran mata.

3. The sleek and straight look

Gaya rambut ini tentunya cocok untuk seorang wanita yang bekerja, mahasiswa dan pelajar. Rambut sebahu ini akan membantu meniruskan kebulatan wajah dan pipi chubby Anda. Tak perlu di curly, rambut ini cantik dengan tampilan lurus.

4. Lovely layers





Potongan rambut berlapis yang dibuat ikal tentunya dapat menambah volume di seluruh wajah. Alih-alih fokus pada pipi yang chubby, gaya rambut ini akan memusatkan perhatian.

5. Side bangs

Gaya rambut ini dapat membuat kesan seorang wanita kaya dan anggun yang mengadakan jamuan makan malam. Poni panjang yang disapu ke samping tentunya sangat cocok untuk siapa saja termasuk wajah bulat. 6. Milkmaid braid

Yang terakhir, gaya rambut kepang milkmaid ini tidak hanya sederhana tetapi cocok dipakai saat acara apapun. Gaya rambut ini bisa dipadukan dengan mengambil sedikit rambut bagian pinggir agar menutupi bagian pipi.