SELAIN wajah, produk perawatan kulit tubuh juga kerap diburu masyarakat. Pasalnya, merawat kulit tubuh juga tak kalah penting untuk dilakukan. Dengan memiliki kulit yang sehat, otomatis Anda akan tampil cantik dan terlihat awet muda.

Berbicara soal produk perawatan kulit tubuh, Our In One juaranya! Kebetulan, jika Anda beli produknya di AladinMall by Mister Aladin, Anda bisa mendapatkan harga super hemat karena ada diskon hingga 35% + gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia!

Mengapa Our In One? Apa Manfaatnya?

Our In One merupakan sebuah brand yang memproduksi produk perawatan kulit yang dapat digunakan di seluruh tubuh. Selain itu, produk ini cocok digunakan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga, Anda bisa lebih hemat karena Our In One dapat dipakai sekeluarga.

Diformulasikan dari 98% bahan alami, Our In One aman digunakan untuk semua jenis kulit bahkan bagi kulit sensitif, sudah teruji secara klinis memberikan manfaat yang dibutuhkan kulit, memiliki PH Balance 5.5, hypoallergenic, dan dermatology tested, sehingga aman juga untuk Ibu hamil, dan balita.

Selain itu, produk Our In One juga mengandung Tea Tree Oil, yang efektif untuk mengatasi infeksi jamur maupun bakteri. Salah satu produk unggulan Our In One adalah Multi Propose Gel Moisturizing Cream. Silakan klik link di bawah ini untuk melakukan pembelian:

Our In One Multi-Purpose Gel Moisturizing Cream

Our In One Multi-Purpose Gel Moisturizing Cream Ini merupakan salah satu produk unggulan karena bisa melindungi kulit dari gigitan nyamuk, ruam popok, biang keringat, serta lecet karena jatuh. Produk ini memiliki tekstur lembut seperti yogurt, mudah diserap, dan tidak berminyak.

Pada produk ini, juga terdapat kandungan Olive Oil, Centella Asiatica, dan Aloe Vera yang memberikan manfat sebagai pelembab. Kemudian ada Calendula dan Cactus yang memberikan efek menenangkan serta menyejukkan kulit.

Beli Our In One di AladinMall by Mister Aladin aja! Ada diskon hingga 35% + gratis ongkir ke seluruh Indonesia!

AladinMall by Mister Aladin hadir sebagai marketplace yang menyediakan harga super hemat guna memberikan konsumen pengalaman belanja online yang menyenangkan. Ini juga berlaku untuk pembelian Our In One, di mana Anda bisa mendapatkan diskon hingga 35%!

Selain itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.

(mrt)