PNS cantik Riska Dewanti merupakan seorang perempuan yang menjabat sebagai Staf Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Tengah, dia dikenal sebagai pribadi yang baik dan pekerja keras.

Riska termasuk sebagai salah satu PNS hits di sosial media, berkat parasnya yang cantik dia kerap kali mencuri perhatian netizen. Dia cukup narsis di sosmed dan sering kali membagikan foto kegiatan sehari-hari di akun Instagram pribadinya. Saat ini dia telah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak.

Seperti apa sosoknya? melansir dari Instagram pribadi @riskadewanti, inilah beberapa potretnya.

Foto candid

Pada potret ini, Riska tampil mengenakan blouse warna coklat dengan aksen ruffle yang sederhana. Dia memakai bando mutiara untuk mempercantik rambutnya. Berpose candid sambil menggemblok tas tenteng warna hitam dan menampilkan senyum manis yang memesona. Riska juga memakai kacamata hitam untuk mendukung tampilannya.

Dress simple

Riska tampil mengenakan dress simple berwarna hijau dengan model yang nyaman untuk menyusui. Dia terlihat begitu cantik dengan makeup yang natural, rambutnya diwarnai coklat dengan potongan poni pendek. Riska berpose candid sambil memegang rambut, pesona ibu satu anak ini seperti seorang gadis!

Tampil modis

Kali ini, Riska tampil modis mengenakan kaos hitam dipadukan dengan rok abu-abu serta sneakers putih. Untuk menyempurnakan tampilannya dia turut memakai jam tangan dan kacamata agar terlihat kece. Rizka berpose ootd di depan pagar hitam sambil memegang tas warna ungu. Dia memiliki bentuk body langsing yang diimpikan oleh kaum wanita.

Musim dingin

Potret ini diambil saat Riska Dewanti sedang berlibur di Ngong Ping Village, Hongkong. Dia tampil mengenakan turtleneck coklat dipadukan dengan jaket flanel.

Riska berpose berdiri mengenakan kacamata hitam dengan latar pemandangan bunga, patung dan gunung yang indah. Rambut dibuat curly dan dijepit tengah dengan model poni ke depan, membuatnya terlihat begitu memesona.

Simple look

Riska tampil mengenakan hoodie yang dipadukan dengan celana jeans serta sneakers putih. Dia berpose candid duduk di kursi mobil dengan pintu terbuka sambil melihat kamera dan menampilkan senyuman tipis.

Dia terlihat keren memakai kacamata bulat hitam, rambutnya pun diikat ke belakang menyisakan poni samping yang tidak diikat.

Senyum manis

Riska tampil mengenakan one set pakaian berwarna merah bata dipadukan dengan bando mutiara sebagai penyangga rambutnya. Dia terlihat cantik dengan senyum manis yang mampu memikat hati siapapun yang melihatnya. Wajahnya dipulas dengan look make up yang natural dengan sentuhan lipstik pink agar lebih merona.