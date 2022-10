POLISI Wanita (Polwan) memiliki pesona tersendiri bagi di Indonesia. Selain prestasi Tak jarang polwan cantik menjadi viral karena paras mereka yang menawan.

Salah satunya Nindya Pratiwi alias Bripda Nindy yang sempat viral beberapa tahun lalu. Paras cantiknya disebut mirip dengan penyanyi legendaris, Nike Ardilla.

Seperti apa potretnya sekarang? Berikut Okezone rangkumkan dari akun Instagram pribadinya, Selasa (18/10/2022).

Posting foto jadul

Pertama ada foto jadul Bripda Nindy yang diunggahnya ke Instagram. Meski foto hitam-putih, terlihat betapa cantiknya Bripda Nindy berpose menopang pipi.

Senyum manis menambah pesona kecantikannya yang membuat netizen terpikat. Selain itu, netizen menyebut paras cantik Bripda Nindy mirip dengan Nike Ardilla.

"Cantik dan imut dan elok rupawan alami," ujar @mikael.mikael***

"@nindypa Kaa mirip bgt sma nike ardila😍 sukaak💕," kata @akuserl***

"Wahh nike ardila ya," sambung @kustia***

Viral duet dengan Judika

Tak hanya mirip dengan Nike Ardilla, Bripda Nindy juga punya bakat bernyanyi. Seperti saat berduet dengan Judika 4 tahun lalu yang langsung viral. Kabarnya, Bripda Nindy sempat meluncurkan mini album lho.

Senyum manis

Foto ini dijamin buat hati para pria meleleh melihat senyum manis Bripda Nindy. Wajah cantik dan imutnya memang nyaris membuat kaum Adam terpesona.

Telah menikah





Bripda Nindy telah menikah dengan pujaan hatinya setahun yang lalu. Tak hanya cantik dengan busana pengantin serba putih, Bripda Nindy juga telah mengenakan hijab.

Bikin hati adem





Mengenakan hijab, Bripda Nindy semakin cantik dan memesona. Senyum manisnya juga bikin hati adem seperti di foto ini, bukan begitu Okezoners?

Menanti kelahiran sang buah hati





Terakhir ada potret maternity shoot Bripda Nindy dan suami. Bripda Nindy tampak cantik dengan balutan busana adat Minang. Aura keibuannya sudah semakin terpancar nih!

"Gratitude turns what we have into enough❤️✨

#38weekspregnant," tulis Bripda Nindy dalam caption unggahan fotonya.