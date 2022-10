NIA Ramadhani tampil kembali ke publik dengan image yang lebih positif. Dia kini lebih sering berolahraga dengan sahabat, tetap liburan bareng keluarga, dan outfitnya semakin membahana.

Ya, tampilan OOTD Nia Ramadhani semakin high fashion belakangan ini. Terlebih saat dirinya ikut terlibat di projek Caren Delano berjudul 'ABRACADABRA'.

Di projek tersebut, Nia Ramadhani tampil stunning mengenakan dress dramatis yang menonjolkan aksen semacam big cape merah muda dengan mini dress berwarna hitam sebagai basic outfitnya.

Tak hanya pakaian yang menyita perhatian, tapi juga riasan wajahnya. Bagaimana tidak, wajah Nia bagaikan kanvas yang dikreasikan sedemikian rupa oleh sang makeup artist, Philips Kwok.

Mau tahu lebih detail bagaimana tampilan Nia Ramadhani di ABRACADABRA by Caren Delano? Berikut ulasan selengkapnya:

1. Cute-vibes makeup

Foto pertama memperlihatkan wajah Nia yang tampak tak biasa. Nia yang terkenal bergaya mewah dan anggun, walau sesekali casual namun tetap pretty, kini jadi playful and cheerful. Kesan cute-vibes juga tampak di area mata dengan ornamen cantiknya.

Dengan riasan wajah seperti itu, enggak heran kemudian penata rambutnya, Philips Kwok dan team, membuat bunny bun hair namun dengan kesan messy agar tidak terlalu childish. Gayanya keren banget!

2. Met Gala looks!

Ya, ini dia total look dari Nia Ramadhani untuk ABRACADABRA by Caren Delano. Kita bisa lihat dramatic big cape yang dikenakan Nia benar-benar membuat tampilannya super wow. Kalau dipakai ke Met Gala, pasti langsung curi perhatian sih ini.

Kita bisa lihat juga ada semacam chain-belt merah muda yang dipakai Nia untuk membentuk siluet tubuh ramping. Heels merah muda melengkapi semuanya.

Perlu diketahui, gaun Nia Ramadhani ini merupakan rancangan desainer lokal yaitu Wiki Wu. Fashion director-nya langsung ditangani Caren Delano. Pantas saja hasil look-nya sangat statement, bukan begitu?

So, itu dia tampilan Nia Ramadhani di projek ABRACADABRA by Caren Delano. Anda bisa lihat look artis lainnya di acara ini yang diselenggarakan di Senayan City, Jakarta.