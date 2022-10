PAMELA Safitri bisa dibilang salah satu pedangdut yang kerap mencuri perhatian. Ini tak lepas dari penampilan seksi Pamela Safitri di setiap kesempatan.

Tak heran pesona sang biduan kerap membuat para lelaki gagal fokus. Seperti penampilan Pamela Safitri pada pemotretan yang diunggahnya ke Instagram pribadi satu ini.

Pamela Safitri tampil seksi mengenakan one set outfit dengan material shimmering yang mencolok. Warna merah muda pakaian tersebut pun tentunya langsung jadi sorotan.

Kalau lihat foto ini, Anda mungkin akan dibuat salfok dengan styling kemeja Pamela yang sangat berani. Ya, biduan ini membiarkan kemejanya terbuka lebar sehingga area dadanya terekspos sangat jelas.

Dia padukan baju heboh tersebut dengan heels pink. Rambut hitam lurus menjadi pilihannya di sini dan ternyata berhasil bikin potretnya tampak lebih cantik dan mature in the same way.

Selain cantik, penampilan Pamela Safitri tentu terlihat sangat seksi di sini. Unggahan fotonya pun langsung ramai dibanjiri komentar dari netizen.

Hampir sebagian besar dari netizen dibuat gagal fokus melihat penampilan seksi Pamela Safitri. Seperti apa saja cuitan netizen +62 di kolom komentar?

"You are so beautiful and perfect ❤️," puji @arthurmorea***

"Cantik bgt kak❤️," sambung @apriliansept***

"Bodynyaaaaaaaaaa ,,,,,,, 😍😍😍," komen @mo_nster***

"Mantap...🔥🔥🔥," timpal @suryadi_***

"Tuh ka tampil bikin berimajinasi yg aneh," ujar @nur_fadilah***

