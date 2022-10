Ovi Sovianti dikabarkan kembali rujuk dengan Pamela Safitri. Mereka datang kembali ke dunia musik Indonesia dengan nama grup baru yaitu D'Bouble, bukan lagi Duo Serigala.

Kemunculan Ovi Sovianti kembali ke dunia hiburan Tanah Air disambut positif oleh netizen. Banyak netizen yang mengaku sudah lama menantikan pasangan biduan ini balik lagi bikin karya musik.

Di sisi lain, penampilan Ovi Sovianti pun ternyata mencuri perhatian. Ovi dinilai semakin cantik dan tentunya makin bohay. Terlebih, foto-foto yang dibagikan Ovi di Instagram makin berani dengan pakaian serba terbuka.

Tidak percaya? Berikut ini MNC Portal merangkum 6 potret seksi Ovi Sovianti di Instagram, diintip pada Selasa (18/10/2022).

1. Foto bareng Pamela Safitri

Di foto pertama, kita bisa lihat kalau Ovi Sovianti dan Pamela Safitri belum lama ini melakukan pemotretan terbaru untuk duo anyar mereka. Keduanya tampak seksi dengan pakaian ketat nan terbuka, duo maut ini sih namanya!

Ovi Sovianti on Instagram: "Gemoooooy 😍😍😍 @pamelaaasafitriduoserigala @pamelaaaasafitri @deon.angkasa @jhoenatanmakeup @sbeautybar_"

2. Cukup pakai bandeau, kamu terpanah!

Foto berikutnya adalah momen Ovi mengenakan bandeau hitam seksi memperlihatkan sebagian tubuh bagian atasnya. Pose angkat tangannya benar-benar sensual, apalagi tatapan matanya dibuat seksi seperti itu. Yakin enggak kangen sama Ovi?

Ovi Sovianti on Instagram: "😍😍😍 📸 @raffanphotographieofficial @raffanphotographie Makeup @harismakeup Aksesoris @noma_id Studio @fujishopid"

3. Foto nyamping tetap seksi kan, bestie?

Berikutnya, Ovi tampil seksi dengan foto nyamping. Di sini, pedangdut tersebut mengenakan crop top putih dipadukan dengan celana pendek berbahan jeans. Entah kenapa gestur tubuhnya yang seperti itu bikin kesan sensual terlihat di foto ini.

Ovi Sovianti on Instagram: "Boleh di lihat boleh di pandang jangan di bawa 🤣🤣😂 📸 @deon.angkasa Make up @jhoenatanmakeup @dj_Ovi26 @dj_Ovifanbaseofficial"

4. Sporty seksi

Ovi Sovianti pun terlihat seksi dengan pakaian olahraga ini. Kalau diperhatikan, untuk sporty look, tampaknya agak too much, ya. Mungkin ini cuma ala-ala saja, soalnya terlalu seksi dan sneakers yang dipakai pun bukan sepatu olahraga. Kalau seksi, sudah pasti!

Ovi Sovianti on Instagram: "Ini malam Sabtu yaaa 👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨👩‍❤️‍👨 📸 @deon.angkasa Make up : @jhoenatanmakeup"

5. Pakai kostum ala-ala ratu kerjaan zaman dulu

Tak hanya tampil seksi, Ovi juga pernah membagikan potretnya menjadi permaisuri kerajaan di salah satu drama kolosal Angling Dharma. Di sini Ovi tampak sangat anggun dan memesona, ya. Beda dengan karakter sebelumnya.

6. Merah membara!

Nah, di foto terakhir Ovi tampil sangat seksi nan sensual. Dia mengenakan pakaian tidur merah dengan aksen brokat pada bagian bawahnya. Seperti biasa, riasan wajah dibuat bold untuk memberi kesan 'sangar'. Berhasil bikin Anda terpikat tidak foto ini?

Ovi Sovianti on Instagram: "Kata orang merah itu lambang keberanian ya??? @deon.angkasa"

So, itu dia 6 potret seksi Ovi Sovianti yang bikin netizen salfok. Bagaimana menurut Anda, makin seksi bukan?