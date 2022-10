BEBERAPA dari Anda mungkin sering bertanya-tanya. Mengapa mi yang dibuat di rumah tak seenak rasa mi buatan warung?

Resep rahasia cara warung membuat mie beredar di dunia maya. Seorang bapak-bapak yang dulu berjualan mie rebus membongkar resep yang membuat mi rebus menjadi lebih enak.

Ternyata rata-rata pedagang mi rebus itu menambahkan tepung beras dalam air rebusan mi . "Air rebusan dikasih tepung beras dikit. Jadinya, minyak di mie tidak bisa lepas langsung ke air panas. Mie tidak bisa menyerap banyak air. Mie jadi kenyal dan tidak lembek. Pengalamanku dulu jadi pedagang," tulis Danang dikutip dari akun Twitter @lintingdhewek, Selasa (18/10/2022).

Beberapa netizen akhirnya mencoba resep rahasia tersebut. Dan tenyata resepnya berhasil. "Ga bisa tidur karena ga sabar nunggu besok jadi ku masak sekarang aja," ungkap @salmonbe***** yang telah sukses mencoba resep yang diberikan Danang.

Resep Danang itu sudah di-retweets 11,2 juta orang dan disukai 43 juta viewer. Tak sedikiti netizen yang mengucapkan terima kasih atas resep yang diberikan Danang tersebut.

"So this is the secret recipe huh," ungkap @VictoriaL**** penuh antusias.

"Sangat bermanfaat. Semoga jadi amal jariyah mas," tutur @_bitterb****.

"Diberkatilah dirimu pak dengan berkat melimpah, akan saya coba jika saya tidak malas," tulis @lratt****** penuh canda.

"Bapak baru saja membocorkan sebuah rahasia negara alias nice info," puji @keco****.

"Salah satu amalan jariyah abad ini," canda @putriba****.

(vvn)