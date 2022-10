ARTIS cantik Erika Carlina nyaris selalu bikin mata para lelaki terpana. Tak hanya cantik, Erika Carlina memiliki body seksi yang kerap bikin lelaki gagal fokus.

Seperti foto penampilan yang diunggah ke akun Instagram pribadinya ini. Erika Carlina tampil dengan bikini berwarna kuning saat menikmati waktu santai di pantai.

Tak hanya warna bikini yang mencolok, penampilan Erika Carlina membuat mata sulit mengalihkan pandangan. Berpose duduk menyamping, body goals seksi perempuan berusia 29 tahun tersebut terpampang nyata. Ditambah kulit eksotisnya, Erika benar-benar terlihat hot!

Selain itu, tampak juga beberapa tato di bagian tubuhnya. Salah satunya tato di bawah perut dekat area sensitif yang menambah kesan hot penampilan Erika.

Tak hanya dari outfit dan tato, paras cantiknya juga begitu seksi dan menawan dengan tatapan mata yang tajam ke kamera. Ekspresi wajah yang fierce membuat aura seksinya terpancar.

Sementara, rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai memberi kesan seksi tersendiri. Penampilan Erika berbalut bikini inipun membuat netizen gagal fokus!

"Sangat Barbie 🥹♥️," kata @jheanr***

"Bodyyyyy🔥🔥🔥," komen @jlaure***

"AKU SEBAGAI CEWE GENDUT JADI TERINSPIRASI DENGAN BODY MBA ER🔥❤️," sambung @blazerprem***

"Ku lihat tidak ada keburikan di sana🤭," komen @adh***

"it's hot in here 🔥🔥," komen @cerutumakas***

Di unggahan foto lainnya, Erika Carlina berpose masih dengan bikini kuning yang sama. Namun kali ini dia memakai topi untuk melindunginya dari teriknya sinar matahari.

Namun, justru itu membuatnya terlihat semakin kece. Kalau soal cantik, Erika Carlina tak perlu ditanya lagi di foto ini. Bahkan, netize menyebutnya Erika seperti Kendall Jenner-nya Indonesia. "shes everything, damnnnn gorjesssssssssss," kata @wijnald*** "Cantik bgt tolong😍," ujar @ajbdkslfnlanxl*** "Cantik banget emanggggg🔥," sambung @putri_rinj*** "Perfect max ! 😍," sahut @arjakha*** "@kendalljenner nya indonesia 😍," kata @structure***