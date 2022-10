ATLET gymnastic Sunisa Lee atau yang akrab disapa Suni merupakan perwakilan dari Amerika Serikat di Olimpiade Tokyo 2020 pada cabang olahraga senam dengan kategori gymnastic all-round putri dan berhasil memperoleh medali emas untuk AS.

Perjalanan karir Sunisa Lee ke Olimpiade Tokyo 2020 pun tidak mudah, ternyata Suni merupakan seorang imigran dari Laos ke Amerika Serikat untuk mengadu nasib. Besar di lingkungan Hmong-Amerika, akhirnya Suni menunjukkan bakatnya sebagai pesenam.

Berkat kerja kerasnya ini, Sunisa Lee debut turnamen pertamanya di turnamen senam junior bergengsi AS, US Classic, pada 2016 silam. Pundi-pundi prestasi dan penampilannya yang bagus membuat Suni dilirik oleh federasi Senam AS, USA Gymnastic hingga diikutkan ke turnamen level senior, Kejuaraan Senam Nasional AS, pada 2019.

Seperti apa sosok atlet berprestasi ini? yuk simak beberapa potret Sunisa Lee dibawah ini sebagaimana dirangkum dari Instagram pribadinya @sunisalee.

Beautiful dress

Suni tampil stunning mengenakan dress cantik yang menakjubkan, dengan detail blink-blink yang membuat dress ini terkesan mewah, Suni memadukannya dengan heels agar tidak menyentuh lantai.

Wajahnya terlihat sangat cantik dengan polesan make up flawless dan pulasan lipstik nude. Rambutnya di sanggul dengan model poni curly dan dibiarkan terurai. Suni berpose di depan sebuah patung penghargaan ESPYS sambil melemparkan senyum manisnya. So pretty!

Dress bulu

Sunisa Lee tampil dalam balutan dress pesta warna putih bulu dipadukan dengan heels agar makin stylish. Dia berpose berdiri dengan menampilkan senyuman tipis di wajahnya, bergaya satu kaki sedikit ke depan dan kedua tangannya berada di samping badan.

Wajahnya dipoles dengan make up yang bold pada bagian mata dan pulasan lipstik nude agar tidak pucat. Rambutnya pun dikuncir ke belakang dan menyisakan helaian rambut yang tak terikat, Sunisa Lee tampak begitu memesona!

Pesona atlet gymnastic Kali ini, Suni tampil mengenakan dress mini dengan model one shoulder bermotif bunga. Berpose berdiri dengan latar pepohonan yang tinggi sambil melemparkan senyuman manis, apalagi rambut panjangnya yang sengaja digerai membuat pesonanya semakin memikat. Suni memoles wajahnya dengan make up yang fresh dengan sentuhan lipstik pink membuatnya terlihat cantik. Jari-jari lentiknya dihiasi dengan kutek berwarna putih agar tampak matching dengan looknya. Pesona atlet satu ini memang tak perlu diragukan lagi. Bikini pink Suni tampil sexy mengenakan bikini berwarna pink cerah. Kulitnya yang mulus langsung terekspos di kamera. Dia berpose dengan satu kaki diangkat sebelah dan tangannya bersandar di batang pohon. Sunisa Lee tampak begitu memesona meskipun dengan make up yang natural. Rambut dibiarkan terurai begitu saja agar tampak menawan, ditambah lagi dengan senyum tipis yang merekah di wajahnya. Tak lupa memakai kalung sebagai penyempurna tampilanya. Tampil stylish Kali ini, Suni tampil mengenakan triangle crop top berwarna hitam dipadukan dengan ripped jeans serta boots putih agar tampak stylish. Tak lupa memakai kalung agar tampilannya tampak sempurna. Dia berpose memonyongkan bibir dengan gaya ootd berlatar parkiran mobil, tempat ini memang kerap kali dijadikan sebagai spot foto yang estetik. Suni terlihat cantik dengan gaya rambut bergelombang dan dibiarkan terurai. Dress hitam Pada potret ini, Sunisa Lee tampak begitu memikat. Aura kecantikannya terpancar sempurna, apalagi rambut panjangnya dibiarkan terurai membuat pesonanya pun semakin mencuat. Wajahnya terlihat cantik jelita dengan make up yang fresh, dia berpose dengan tangan di belakang sambil melemparkan senyum manisnya. Kali ini, Suni tampil mengenakan dress hitam ketat yang membuatnya terlihat sexy. Suni sukses mencuri perhatian publik!