Kintakun sprei telah lama menjadi favorit masyarakat karena kualitasnya yang sudah tidak diragukan lagi. Sprei Kintakun dibuat dari bahan berkualitas serta diproses dengan teknologi terkini yang dapat memberikan Anda kenyamanan selama tidur.

Saat ini, Anda bisa mendapatkan Kintakun sprei dengan diskon hingga 86% hanya di AladinMall by Mister Aladin! Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan tote bag dengan minimum transaksi Rp150.000!

Akan tetapi, diskon ini hanya berlaku untuk 50 orang tercepat saja! Makanya, pantengin terus AladinMall by Mister Aladin untuk mendapatkan diskonnya dan jangan sampai ketinggalan ya!

Rekomendasi produk Kintakun yang bisa Anda dapatkan di AladinMall by Mister Aladin

Kintakun Bedcover Set Flat 180x200 Amina Aesthetic Dluxe Microtex 20cm Biru

Kintakun Bedcover Set D’LUXE terbuat dari 100% microtex berkualitas tinggi yang memberikan kenyamanan ekstra untuk waktu tidur Anda. Dilengkapi dengan Teknologi Hi-Breath yang terbukti dapat menyerap keringat dengan cepat, anti gerah dan nyaman di kulit. Miliki produk ini seharga Rp329.000 saja.

Sprei Kintakun Flat DLUXE 120 x 200 Amerta



Menggunakan teknologi Disperse Printing, sehingga warna yang dihasilkan lebih nyata dan anti luntur. Jadikan kamar lebih aesthetic dan cantik dengan motif menawan dari Kintakun Flat D’LUXE. Miliki produk ini seharga Rp86.000 saja.

Sprei Rumbai Kintakun DLUXE 180 x 200 B2 Janitra

Dari kamar untuk Indonesia, bangukan suasana baru di kamar Anda dengan Kintakun D'luxe Kirana Edition. Sprei dengan model rumbai ini akan menutup tempat tidur Anda dengan sempurna. Miliki produk ini seharga Rp172.500 saja.







Manfaatkan diskon Kintakun sprei ini dan jangan sampai ketinggalan buat kejar promonya! Dapatkan juga gratis ongkir se-Indonesia!

Ini merupakan kesempatan Anda untuk memanfaatkan promo Kintakun up to 86%! Kapan lagi Anda bisa mendapatkan sprei berkualitas dengan harga super hemat kalau bukan di AladinMall by Mister Aladin! Yuk, buruan diborong karena kuotanya hanya untuk 50 orang pertama!

Selain bisa dapat harga super hemat, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.



(mrt)