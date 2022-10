INDUSTRI fashion Indonesia memang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, apalagi banyak rancangan desainer Indonesia yang digunakan oleh artis di luar negeri. Dari artis Korea Selatan hingga penyanyi sekelas Lady Gaga pernah memadukan karya anak bangsa dalam busananya.

Sejumlah karya perancang Indonesia telah dipakai oleh musisi atau penyanyi papan atas dunia untuk tampil di panggung maupun menghadiri acara penting lainnya. Hal ini membuktikan bahwa dunia mode Indonesia tidak bisa dianggap enteng.

Siapa saja desainer fesyen Indonesia yang karyanya pernah dipakai untuk manggung oleh musisi atau penyanyi Internasional? Berikut daftarnya, seperti dilansir dari Antara.

Harry Halim

Berawal dari kesukaannya akan dunia seni grafis dan fotografi, Harry Halim kini menjadi desainer fesyen ternama yang sukses wara wiri di Asia dan Eropa. Harry Halim adalah perancang Indonesia pertama yang mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya di gelaran fesyen bergengsi Paris Fashion Week 2012.

Karya Harry Halim hingga saat ini telah dipakai oleh banyak penyanyi internasional, termasuk CL atau Lee Chae-rin, penyanyi dan rapper yang dikenal lewat grup 2NE1 dari Korea Selatan saat tampil di panggung We The Fest 2022.

Alesha Dixon juga pernah mengenakan rancangan Harry Halim di Britain’s Got Talent. Tak hanya itu, Beberexha dan Dua Lipa juga pernah mengenakan rancangan desainer asal Pontianak ini. Selain dipakai manggung, karya Harry Halim juga muncul dalam sampul single yang dikeluarkan oleh Cardi B berjudul Press.

Rinaldy A. Yunardi

Desainer yang kerap dipanggil Yungyung ini tidak memiliki pendidikan desain formal. Ia memulai karirnya pada 1996 dengan merancang tiara pernikahan. Dari situ, ia melebarkan sayapnya untuk menjadi perancang aksesori hingga berhasil sebagai sosok yang ternama di bidang tersebut. Secara rutin, ia pun menjadi juri dalam Lomba Perancang Aksesori (LPA) yang digelar oleh Femina.

Nama Rinaldy A. Yunardi kini sudah masuk jajaran perancang ternama karena karyanya banyak dipakai oleh selebriti dunia untuk berbagai acara serta pemotretan. Secara khusus, beberapa penyanyi juga mengenakan aksesori rancangannya. Yang terbaru, Christina Aguilera menggunakan aksesoris karya Yungyung saat konser di Inggris.

Tak hanya itu, Lady Gaga, penyanyi yang populer dengan pilihan modenya juga memilih karya Yunyung dalam penampilannya di Enigma Jazz & Piano. Selain dipakai di panggung, beberapa penyanyi lain seperti Nicki Minaj, Mariah Carey, Gal Gadot, Chloe Bailey, Carrie Underwood, serta Kelly Rowland juga mengenakan karyanya dalam video klip.

Sebastian Gunawan

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Instituto Artistico Dell Abbigliamento Marangoni, Milano, Italia, Sebastian kembali ke Indonesia dan meluncurkan rancangan gaun-gaun mewahnya. Karyanya sudah banyak dikenakan oleh selebriti Internasional.

Khusus dari dunia musik, Kesha adalah salah satu penyanyi yang pernah mengenakan karya desainer yang memiliki panggilan Seba ini. Kesha mengenakan koleksi couture Seba untuk manggung di "Elton John: I'm Still Standing - A Grammy Salute at The Theater Grammy Awards" pada 2018. Di panggung tersebut, Kesha menunjukkan dukungannya terhadap gerakan #MeToo untuk melawan kekerasan seksual.

Yang paling baru, karya Seba dikenakan oleh aktris muda asal Amerika, Xochitl Gomez, pemeran America Chavez di film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" dalam Hispanic Arts 2022 Horizon Awards.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

Cynthia Tan Ada yang sempat menonton konser Westlife di Indonesia akhir September kemarin? Karya desainer Indonesia, Cynthia Tan mengisi panggung Westlife di bawah nama Claire’s Attelier. Personel boy band yang eksis sejak 90-an mengenakan padanan monokrom hitam-putih rancangan desainer muda kelahiran 1991 ini. Sebelumnya, Cynthia juga mendesain rompi untuk Calum Scott saat mengadakan konser di Jakarta pada 2018. Ia menggunakan bahan tenun NTT untuk Calum Scott. Mety Choa Nama desainer asal Indonesia ini melambung pada masa pandemi lantaran karyanya dipakai oleh penyanyi yang dikenal dengan pilihan fesyen yang berani, Lady Gaga. Penyanyi "Bad Romance" ini mengenakan metallic mesh mask buatan Mety Choa di bawah atelier Maison Met di ajang MTV Video Music Awards 2020. Lady Gaga yang tampil dengan bodysuit senada mendapatkan penghargaan Artist of the Year dalam ajang tersebut. Karya Mety Choa juga pernah dipakai oleh penyanyi kelahiran Indonesia yang telah mendunia, Anggun, yang mengenakan gold sequins embellished custom gown terinspirasi dari kemben Jawa di Asian Games 2018. Tidak hanya musisi dan penyanyi, karya Mety juga pernah dibawakan oleh supermodel internasional Gigi Hadid serta selebriti Kat Graham dan Rose Bertram di karpet merah. ​​​​​​​Diana Putri Nama desainer asal Surabaya ini menjadi sorotan saat rancangannya digunakan oleh anggota BLACKPINK asal Korea Selatan dalam video comeback-nya yang berjudul "Shut Down". Video yang dirilis pada 16 September 2022 ini kini tengah menjadi viral di internet. Diana mengatakan bahwa YG Entertainment yang menaungi Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie tersebut membuat permintaan mendadak agar pakaian bisa tiba dalam enam hari di Korea Selatan. Rancangan untuk grup musik ini menggunakan taburan swarovski dan mutiara. Sebelumnya, nama Diana Putri sudah melambung saat karyanya berupa two pieces mini dress berwarna emas dikenakan oleh penyanyi Ariana Grande di panggung MTV Video Music Awards (VMA) 2018. Tak hanya itu, karya Diana juga pernah dipakai oleh Nicki Minaj dalam video klipnya. ​​​​​​​Jeffry Tan Desainer yang tampil pada Jakarta Fahion Week 2022 lalu ini sebetulnya memiliki latar belakang di bidang menswear. Ia membawa warna baru bagi koleksi busana perempuan dengan karya bernuansa edgy khas masyarakat urban. Karya Jeffry bertajuk "Deconstructive Dress" pernah dipakai oleh penyanyi Anggun dalam Asia’s Got Talent. Tak hanya itu, musisi Carrie Underwood juga pernah memilih mengenakan rancangan Jeffry saat membawakan single-nya berjudul "Smoke Break". Tuxedo jumpsuit yang menjadi karya khas Jeffry juga muncul di video klip Kylie Minogue. ​​​​​​​Anne Avantie Anne Avantie merupakan desainer asal Semarang yang populer dengan koleksi kebayanya yang memiliki garis kontemporer dan kaya detail mewah. Karya-karya Anne Avantie telah terkenal di skala Internasional. Rancangan desainer yang memulai kariernya sejak 1989 ini mendapat perhatian saat Agnez Mo mengenakan rancangan kemben serta robe bernuansa batiknya dalam video musik bertajuk "As long as I Get Paid". Video tersebut sempat menduduki posisi puncak trending di YouTube Indonesia.