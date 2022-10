POTRET cantik Chelsea Islan nyaris selalu membuat orang terpesona. Pesona Chelsea Islan seolah tak terbantahkan seperti 6 potretnya yang akan dibahas dalam artikel ini, intip yuk!

Sebagai seorang artis, akting Chelsea Islan sudah tak diragukan lagi. Berbagai film box office Indonesia ia bintangi dan membuatnya berhasil meraih penghargaan. Salah satunya yaitu Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam Indonesian Box Office Movie Awards.

Tak hanya jago akting, kecantikan tunangan dari Rob Clinton ini juga tak dapat diragukan lagi. Wajah blasteran Amerika yang ia miliki dijamin membuat mata tak ingin berkedip. Tak heran pula jika Rob Clinton dibuatnya tak bisa berpaling ke hati yang lain.

Berikut Okezone merangkum potret Chelsea Islan yang dihimpun dari akun Instagram, Kamis (20/10/2022).

1. Bak malaikat





(Potret Cantik Chelsea Islan, Foto: @chelseaislan/Instagram)

Tampilan Chelsea Islan bak seorang malaikat tak bersayap. Ia mengenakan dress plisket berwarna putih gading. Bagian pinggang diberikan detail ikat pinggang. Rambutnya Chelsea sempurna saat dibuat bergelombang.

BACA JUGA : Chelsea Islan Dapat Kejutan Ultah dari Rob Clinton: Aku Sangat Beruntung Memilikimu

2. Dress tanpa lengan





(Potret Cantik Chelsea Islan, Foto: @chelseaislan/Instagram)

Dress tanpa lengan ini melekat sempurna di tubuh indah Chelsea Islan. Tali dress tipis ditunjang dengan detail brokat pada bagian dada membuat Chelsea terlihat luar biasa. Semakin sempurna ketika gloves wedding lace dikenakan pada tangan perempuan blasteran ini.

BACA JUGA : 5 Potret Ganteng Rob Clinton, Tunangan Chelsea Islan yang Bikin Netizen Patah Hati

3. Mata indah





(Potret Cantik Chelsea Islan, Foto: @chelseaislan/Instagram)

Siapa yang tak terpana melihat tatapan mata indah yang Chelsea Islan miliki. Polesan maekup yang tipis membuat tampilannya semakin cantik bak bidadari jatuh dari langit.

"You looking so beautiful," tulis seorang netizen di kolom komentar. Seolah mewakili semua orang yang melihat paras Chelsea tersebut.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

4. Ala koboi

(Potret Cantik Chelsea Islan, Foto: @chelseaislan/Instagram) Kali ini Chelsea Islan tampil menawan dengan topi koboi yang dia kenakan. Chelsea memadukan topi tersebut denagn jaket kulit berwarna merah, kontras dengan background hijau dalam unggahan poto. Membuat mata fokus tertuju pada penampilan Chelsea yang memukau. 5. Pakai batik

(Potret Cantik Chelsea Islan, Foto: @chelseaislan/Instagram) Meski berwajah Indo, Chelsea juga cocok saat mengenakan kebaya brokat dipadu dengan rok batik. Rambutnya disanggul membuat look Chelsea sangat elegan dan berkelas. 6. Bralette

(Potret Cantik Chelsea Islan, Foto: @chelseaislan/Instagram) Kali ini Chelsea mengunggah foto selfienya saat mengenakan bralette putih. Meski terbuka, namun tak memperlihatkan keseksian yang ia punya. Penampilan Chelsea semakin outstanding dengan kolaborasi kacamata dan topi yang ia kenakan.