BEBERAPA acara disajikan dalam gelaran Hightea with Highend x Enchante Residence: Feast at Home yang berlangsung di BSD City, Tangerang Selatan, kemarin.

Bertempat di Enchante Residence BSD City, Hightea with Highend turut menghadirkan acara trunk show. Pada trunk show kali ini disajikan koleksi fashion terbaru dari Paula et Pam milik desainer fashion Eni Joe.

Dalam kesempatan itu, Sinar Mas Land Perkenalkan Enchante Residence di High Tea with HighEnd Bukan hanya itu, trunk show di Hightea with Highend x Enchante Residence: Feast at Home juga memamerkan koleksi-koleksi perhiasan dari Adelle Jewellery.

Dalam acara Hightea with Highend ini juga terdapat talkshow dari Enchante Residence. Pihak Enchante Residence selama talkshow menyampaikan sejumlah hal, seperti perkenalan unit terbarunya, hingga membahas mengenai investasi rumah di masa depan. Sementara itu, HighTea menjadi sebuah fenomena sosial yang belakangan kerap dijadikan sebagai ajang mempertemukan para pebisnis untuk menjalin kerja sama.

"Melihat adanya potensi untuk menghimpun komunitas-komunitas tersebut, HighEnd berinisiasi untuk mengadakan sebuah event sebagai wadah bagi mereka untuk berinteraksi," kata Lysia Jessica di Enchante Residence, BSD City, Kabupaten Tangerang, Kamis (20/10/2022). Baca juga: Mempertahankan Rumah Tangga yang Tidak Sehat dengan Alasan Anak, Psikolog: Itu Tidak Fair Event ini sendiri turut dihadiri tiga wanita cantik yang datang dari latar belakang berbeda. Mereka adlaah desainer fashion Eni Joe, entrepreneur wanita, Meiline Tenardi, serta Marketing Director Adelle Jewellery, Liana Pow.

(DRM)