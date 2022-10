MAKIN meroket menjadi penyanyi muda generasi ini, tidak heran gaya penampilan Marion Jola tak lepas jadi sorotan.

Apalagi, lewat akun Instagram miliknya, Lala sapaan akrabnya aktif membagikan potret gaya penampilannya sehari-hari. Baik untuk kebutuhan panggung, atau pun off camera. Ya, gaya outfit of the day Marion kerap mencuri perhatian.

Misalnya yang terbaru, potret OOTD seksi yang baru saja ia pamerkan di Instagram pribadinya. Terlihat, pelantun hits Jangan dan Adu Rayu tersebut mengunggah kolase foto OOTD seksi tubuh sintal dan eksotisnya dibalut setelan tanktop dan celana pendek berwarna pink.

(Foto: Instagram @lalamarionmj)

Semakin menambah gaya edgy dan seksinya, Lala juga mengenakan korset dengan warna burgundy dan jaket pink sebagai outerwear. Aura eksotis dan keseksian Marion, memesona dengan pulasan makeup dewy yang super glowing dan gaya rambut high ponytail ala Ariana Grande. Terlihat cantik sekaligus seksi, tidak heran gaya penampilan gadis berusia 22 tahun ini dipuji para netizen. Ada pula yang sampai menyebut visual Marion, mirip diva muda dunia, Ariana Grande. "Cantik banget loh! seru itsxxx. "Ariana Grande," puji akun valxxx. "Kirain Ariana Grande," komentar dari akun netizen bernama herxxx. "Ya Allah eksotisnya. Kulitnya sehat sekali," tambah netizen dengan akun bernama nayyxxx. "Dari Lala aku termotivasi, kalau cantik enggak harus putih," ucap abexxx.