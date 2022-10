SEPERTI kebanyakan artis tenar Hollywood lainnya, Kylie Jenner termasuk selebriti yang kerap melakukan perjalanan udara memakai pesawat jet pribadi.

Bahkan, sejak 2020 Kylie diketahui memiliki jet pribadi mewahnya sendiri, pesawat Global Express yang diberi nama Kylie Air yang berharga senilai USD72juta atau kurang lebih Rp1,1triliun.

Berharga selangit, tentunya bukan hanya interior pesawatnya saja yang mewah. Namun juga menu makanan yang disajikan selama penerbangan.

Nah, menu hidangan mewah yang dihidangkan di pesawat jet pribadi Kylie ini baru saja terungkap lewat tayangan episode Keeping Up With The Kardashian yang terbaru, saat Kendall meminjam pesawat jet Kylie untuk pergi berlibur dengan sang sahabat, Hailey Bieber dan Justine Skye.

Dalam tayangan tersebut, terlihat para penumpang pesawat bisa memesan aneka menu. Mulai dari salad ayam Asia, salad Caprese hingga menu makanan sehat seperti ayam Alfredo yang gluten free, dikutip dari Page Six, Jumat (21/10/2022).Â

Â

(Foto: Hulu/Screengrab)

Selain itu, disediakan pula menu minuman magarita stroberi yang dibuat dengan tequila brand milik Kendall, 818, vodka lychee, rose champagne dan vodka rasa cranberry. Pesawat jet pribadi milik Kylie ini sendiri diketahui berukuran lebar 8 kaki dengan panjang 59,6 kaki, dirancang dengan kursi penumpang berwarna krem lengkap dengan inisial namanya, "KJ" tertulis di atasnya serta didukung oleh teknik sistem pencahayaan berwarna di langit-langit yang dapat diprogram untuk bersinar dalam warna yang berbeda.