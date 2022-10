ARTIS cantik Anya Geraldine rasanya tak pernah gagal menghipnotis para kaum Adam dengan pesonanya. Apalagi pada penampilan terbarunya Anya tampak seksi saat bermain golf.

Perempuan berusia 26 tahun tersebut aktif membagikan foto-foto kegiatannya ke Instagram pribadi. Anya Geraldine tidak hanya cantik, ia juga memiliki badan yang seksi, Tak heran semua fotonya berhasil menarik perhatian warganet.

Terbaru, Anya Geraldine membagikan foto-foto penampilannya saat bermain golf di Jakarta. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari akun Instagram pribadinya.

1. Pose indah saat bermain golf

Pada foto tersebut, Anya tampak seksi saat mengayunkan tongkatnya. Ia berhasil tampil menawan meski sedang serius bermain golf. Ditambah kaki mulus yang ia pamerkan, tak heran foto tersebut meraih ratusan ribu like dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.

2. Badan seksi dan proposional

Berikutnya juga ada potret Anya Geraldine saat mengayunkan tongkat. Di sini, tampak badan Anya yang proposional dan seksi hingga dapat membuat kaum hawa iri. Ditambah latar lapangan golf yang hijau, fotonya tersebut semakin indah dan estetik.

3. Tampil manis sekalgus seksi

Sosok Anya saat bermain golf tampak manis dan seksi secara bersamaan. Pada foto tersebut ia mengenakan baju berwarna biru dan rok pendek berwarna hitam. Pakaian yang ia kenakan berhasil membuat pesona seksinya semakin memancar. Sementara itu Anya juga tersenyum lebar sehingga membuat tampilannya sangat manis dan cantik.

"Sangat² geliss😍," ujar @kevo_***

"cakep mulu anyaaaaaaa🔥😍," kata @adelianova***

4. Berpose cantik





Berikutnya juga ada potret Anya yang berpose mempesona. Pose pede dengan memegang tongkat golf sebagai tumpuan membuat tampilannya semakin cantik.

Selain itu Anya terlihat Manis saat tersenyum gigi ditambah topi hitam untuk melengkapi gaya pakaiannya. Netizen pun dibuat terpesona hingga gagal fokus dengan sosoknya.

“SIAPA YANG CITA CITANYA PENGEN NIKAH SAMA ANYA ADIK ADIK” ungkap @faizinakma**

“Gabisa ini cantikk bgt” puji @li.ntan**

5. Giat menekuni permainan golf





Anya diketahui bermain golf di Suvana Jakarta Golf Club. Ia mengungkapkan bahwa ia masih belum mahir untuk bermain golf. Meski begitu ia tampak serius belajar golf yang ia perlihatkan pada potret diatas. Ia bahkan mengaku minatnya pada golf seperti love and hate relationship.

“always been a love hate relationship between me and golf…” Tulis Anya pada caption.

6. Senang bermain golf





Terakhir masih ada potret Anya Geraldine yang tampak cantik saat bermain golf. Ia terlihat cukup menikmati dan senang saat bermain golf. Keseriusannya saat bermain golf membuktikan bahwa Anya gigih dan memiliki tekad yang tinggi. Pesonanya pun selalu berhasil menarik perhatian netizen hingga banjir pujian.

“Atlet Multi talent, bisa badminton tennis golf. Ngeri pokoknya” puji @fatkhulmuslim**

“Bisa main golf juga to Anya....👏👍” puji @achadiyan**