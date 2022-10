PELECEHAN seksual di ruang publik masih menjadi isu nomor 1 di Indonesia. Hal ini berdasarkan data riset yang dilakukan bersama dengan IPSOS pada tahun 2021 terkait pelecehan seksual di ruang publik.

Fakta menunjukkan 8 dari 10 perempuan pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Namun, 91% responden tidak tahu harus berbuat apa karena merasa kurangnya pengetahuan untuk lebih berdaya.

Pada tahun 2020, L’Oréal Paris sebagai sebuah merek kecantikan yang berkomitmen pada pemberdayaan perempuan, mengambil langkah aktif melalui komitmen “StandUp Melawan Pelecehan di Ruang Publik” dengan memberikan pelatihan 5D (Dialihkan, Dilaporkan, Dokumentasikan, Ditegur, dan Ditenangkan).

5D sendiri merupakan sebuah metodologi yang aman dan efektif sebagai intervensi melawan pelecehan seksual di ruang publik bekerjasama dengan Right To Be secara global dan DEMAND di skala nasional.

Berikut cara melawan kasus pelecehan seksual. Berikut ulasannya, Sabtu (22/10/2022).

1. Dialihkan





Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengalihkan perhatian dari apa yang terjadi. Misalnya seorang wanita yang terlihat sedang diintai, Anda bisa mengajaknya berbicara. Dengan cara tersebut pelaku bisa mengurungkan niat itu.

2. Dilaporkan

Selain itu Anda bisa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Saat ini banyak pihak yang sudah mulai peduli terhadap kasus pelecehan seksual.

Bahkan kini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikristek) sudah mengeluarkan Undang-Undang tentang kekerasan seksual, yakni Permendikbudriset No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi [JDIH BPK RI] BN.2021/No.1000, jdih. kemdikbud.go.id : 35 hlm. Sehingga pelaku bisa dibuat jera.

3. Dokumentasikan

Ini merupakan hal yang terlihat mudah namun ada resikonya karena merekam seseorang tanpa sepengetahuan bisa terjerat UUD tentang IT.

Untuk itu, disarankan ketika Anda sudah merekam aksi pelaku terhadap korban video tersebut serahkan kepada korban agar si korban yang mengatasi masalah itu.

4. Ditegur Cara lain yang bisa dilakukan dengan menegur si pelaku pelecehan. Beri tahu mengenai hukuman yang akan dijerat ketika melakukan pelecehan seksual. Minta pelaku meninggalkan korban. 5. Ditenangkan Ketika menghadapi seseorang yang mengalami pelecehan seksual, pasti si korban merasa shock hingga menangis. Cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan menenangkan korban. Jangan pernah untuk menyalahkan korban. Coba untuk memberi dukungan kepada korban.