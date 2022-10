JAKARTA – Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo merayakan hari jadi pernikahan mereka yang ke-36, hari ini 22 Oktober 2022. Hary secara khusus mengucapkan happy wedding anniversary kepada sang istri, Liliana.

“Happy 36th Wedding Anniversary, My Dear Wife @liliana_tanoesoedibjo,”tulis Hary pada laman Instagram miliknya, Sabtu (22/10/2022), seraya menyematkan emoticon hati pada unggahannya.

Hary menyebutkan keberhasilan pernikahan bukan di awal, tapi bagaimana bisa membangun rumah tangga yang bahagia sampai akhir hayat.

Liliana, pada hari bahagia ini juga memberikan apresiasi tinggi kepada sang suami. “Thank you for being such a wonderful husband, dad and grandpapa. You are my companion, comforter, and friend. I am so blessed to have and to hold you as my husband forever,” tulis Liliana.

Postingan Hary di Instagram ini pun mendapatkan reaksi dari warganet. Mereka mengucapkan selamat dan berdoa akan pasangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo sukses, bahagia, dan sehat selalu.

(hel)