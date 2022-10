PASANGAN Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Liliana Tanoesoedibjo tengah berbahagia karena baru saja merayakan hari jadi pernikahannya yang sudah memasuki usia ke-36, pada 22 Oktober 2022.

Momen bahagia ini pun dirayakan HT dan Liliana, bersama keluarga besarnya. Dari unggahan video di akun Instagram pribadi Liliana Tanoesoedibjo, terlihat pesta wedding anniversary tersebut dihadiri oleh para anak, menantu, hingga cucu keduanya.

Dalam akun Instagram pribadinya, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas kelanggengan rumah tangganya bersama sang istri, Liliana.

“Thanks God we have gone through our marriage for 36 years with full of blessings,” tulis Hary, dikutip Minggu (23/10/2022).

Hary menyebutkan keberhasilan pernikahan bukan di awal, tapi bagaimana bisa membangun rumah tangga yang bahagia sampai akhir hayat.

(Foto: tangkapan layar Instagram @hary.tanoesoedibjo)

“Happy 36th Wedding Anniversary, My Dear Wife @liliana_tanoesoedibjo,” tulis Hary seraya menyematkan gambar emotikon hati.

Senada dengan sang suami, Liliana pada momentum hari bahagianya tersebut juga memberikan apresiasi tinggi kepada sang suami. Ia menyebut, sosok HT sebagai suami adalah suami yang mengagumkan.

Tidak hanya sebagai sosok suami, namun juga ayah bagi kelima anak mereka, dan juga sebagai kakek.

“Thank you for being such a wonderful husband, dad and grandpapa. You are my companion, comforter, and friend,” kata Liliana.

Tak lupa, Liliana juga mengaku merasa bersyukur memiliki suami seperti seorang Hary Tanoesoedibjo

“I am so blessed to have and to hold you as my husband forever,” pungkas Liliana.

Postingan Hary di Instagram ini pun mendapatkan reaksi dari warganet. Para netizen ikut serta mengucapkan selamat dan berdoa akan pasangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo agar terus sukses, bahagia, dan sehat selalu.

