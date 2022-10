Banyak orang berlomba-lomba membeli make up untuk menutupi 'kekurangan' wajah seperti flek hitam, jerawat, maupun komedo hingga kerutan. Padahal, jika kulit wajah dirawat dengan baik dan dibersihkan secara menyeluruh maka kulit akan tampak bersih dan sehat meskipun tanpa make up tebal. Oleh sebab itu, penting mengetahui skin care terbaik untuk jenis kulit Anda. Salah satu tahapan skin care yang tak boleh dilewatkan ialah mencuci muka dengan facial wash.

Brand kecantikan YOU Beauty baru saja meluncurkan produk terbarunya berupa facial wash yakni Low pH Amino Cleansing Mousse dengan empat varian berbeda tergantung jenis kulit. Keempat varian tersebut diklaim mengandung 5D hyaluronic acid dan amino acid yang berfungsi dalam membersihkan kulit secara menyeluruh.

Sembari mengenal produk facial wash YOU Beauty, yuk pahami pengertian facial wash hingga cara tepat memilih facial wash.

Apa Itu Facial Wash?

Seperti namanya, facial wash merupakan produk yang digunakan untuk membersihkan wajah. Dalam bahasa Indonesia, facial wash dikenal dengan istilah 'pembersih wajah'. Hal ini mengacu pada produk yang digunakan untuk menghilangkan kotoran atau zat-zat lain yang menempel di wajah. Facial wash bisa berbentuk deterjen, gel, maupun foam.

Mengenal Jenis-jenis Kulit Wajah

Sebelum membeli facial wash, sebaiknya kenali dulu tipe atau jenis kulit wajah yang Anda miliki. Sebab, jika salah pilih facial wash dan tak sesuai dengan jenis kulit bisa membuat wajah malah kusam atau bahkan timbul permasalahan kulit lainnya. Berikut ini tipe kulit wajah yang penting untuk diketahui.

1. Kulit Normal

Jenis kulit yang satu ini tidak kering dan tidak berminyak. Biasanya, kulit normal memiliki tekstur yang teratur, bersih, lembut dan bahkan tidak memerlukan perawatan khusus.

2. Kulit Sensitif

Kulit sensitif rentan terhadap rangsangan zat-zat tertentu. Umumnya, jenis kulit sensitif lebih rapuh dan disertai dengan panas, sesak, kemerahan, atau gatal apabila terkena zat-zat tertentu dalam sebuah kosmetik atau skin care.

Jenis kulit ini tidak memiliki fungsi pelindung atau penghalang sehingga mikroorganisme dan zat iritan mudah masuk dan menyebabkan infeksi bahkan alergi kulit. Ini adalah tipe kulit wajah yang membutuhkan perawatan ekstra dan khusus.

3. Kulit Kering

Ada banyak faktor yang menyebabkan kulit kering seperti cuaca, kelembaban udara yang rendah dan mencuci wajah dengan air hangat. Umumnya kulit kering ditandai dengan keriput, pecah-pecah, hingga mengakibatkan masalah serius seperti eksim apabila tidak ditangani dengan baik. Selain itu, kulit kering juga ditandai dengan tekstur kulit kasar.

4. Kulit Berminyak

Kulit berminyak biasanya ditandai dengan wajah yang lebih lembab. Hal ini disebabkan oleh produksi lemak yang berlebihan oleh kelenjar sebaceous, dan biasanya ditentukan oleh penyebab genetik dan/atau hormonal. Hal ini sering terjadi pada remaja dan orang muda di bawah 30 tahun, dan biasanya berhubungan jerawat.

5. Kulit Kombinasi

Jenis kulit yang satu ini biasanya merupakan kombinasi antara kulit kering dan berminyak karena distribusi kelenjar sebaceous dan keringat tidak homogen. Area yang lebih banyak minyak biasanya adalah T-zone (dahi, hidung, dan dagu), sedangkan kulit di pipi normal atau kering. Anda bisa memilih facial wash Low pH Amino Cleansing Mousse sebagai salah satu produk pembersih kulit kombinasi terbaik di kelasnya.

Kapan Facial Wash Digunakan?

Setelah mengetahui jenis kulit, penting juga untuk memahami kapan facial wash digunakan? Hal ini berguna agar manfaat dari facial wash bisa didapatkan secara maksimal.

Pertama-tama bersihkan make up atau wajah setelah seharian beraktivitas. Anda bisa menggunakan make up remover untuk hasil yang maksimal dan bekas make up hilang tanpa sisa.

Jika dirasa masih ada sisa make up yang menempel di wajah, maka ulangi tahapan ini hingga semua make up bersih dan terhapus dengan baik. Hal ini penting dilakukan karena bekas make up dapat mengakibatkan iritas, komedo hingga jerawat apabila tidak dibersihkan dengan baik.

Setelah make up bersih, langkah berikutnya ialah mencuci atau membersihkan wajah dengan facial wash yang sesuai tipe kulit. Pastikan facial wash yang Anda pilih tersebut memiliki kadar pH yang seimbang sehingga tidak membuat wajah kering atau berminyak setelah digunakan.

Selanjutnya bilas dengan air biasa dan beri toner atau pelembab agar kelembaban kulit terjaga. Terakhir keringkan menggunakan handuk dengan cara ditepuk perlahan

Low pH Amino Cleansing Mousse: Facial Wash untuk Kulit Berminyak dan Sensitif

Apakah Anda memiliki jenis kulit wajah berminyak dan sensitif? Jika ya, maka Low pH Amino Cleansing Mousse bisa jadi pilihan yang tepat. Low pH Amino Cleansing Mousse mengandung 28% Amino Acid Complex, 5X Ceramides, dan Korean Centella Asiatica yang dapat membersihkan wajah secara menyeluruh sekaligus melembabkan.

Tak hanya itu, Low pH Amino Cleansing Mousse juga cocok untuk merawat kulit sehingga mencegah pori-pori tersumbat. Kandungan ceramides terbukti ampuh memperkuat skin barrier sehingga terbebas dari permasalahan kulit wajah.

Kandungan Korean Centella Asiatica juga berkhasiat menyehatkan sekaligus menyegarkan kulit wajah. Anda dapat memperoleh produk Low pH Amino Cleansing Mousse ini di toko-toko kecantikan atau e-commerce kepercayaan Anda.

Cara Memilih Facial Wash

Berikut ini sejumlah tips yang bisa dilakukan saat memilih facial wash, apa saja?

1. Facial Wash untuk Kulit Kering

Apabila Anda memiliki tipikal kulit kering maka facial wash yang dipilih haruslah berbahan lembut dan mengandung pelembab, asam lemak, untuk melembabkan kulit. Pilih facial wash yang mengandung bahan seperti petrolatum, lanolin dan minyak mineral.

Carilah pembersih yang hypoallergenic, bebas pewangi, bahan kimia, atau alkohol dan memiliki formula yang tidak berbusa. Penting juga untuk menghindari sabun antibakteri dan pembersih dengan eksfoliator seperti asam salisilat atau glikolat yang menyebabkan kulit kering.

2. Facial Wash untuk Kulit Berminyak

Facial wash untuk kulit berminyak yang ideal haruslah mengandung bahan-bahan seperti lidah buaya dan minyak pohon teh. Dua bahan tersebut mampu menyeimbangkan produksi minyak dan mendukung kejernihan kulit. Hindari pembersih yang mengandung minyak atau alkohol dalam bahannya, yang hanya akan membuat kulit semakin berminyak.

3. Facial Wash untuk Kulit kombinasi atau sensitif

Baik kulit kombinasi atau sensitif pilih facial wash bebas pewangi, hipoalergenik, bebas paraben, dan bebas sabun, dan yang tidak akan mengiritasi kulit Anda. Untuk itu, Low pH Amino Cleansing Mousse hadir untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit wajah kombinasi.

(FDA)