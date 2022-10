JAKARTA – PT Bintang Toedje resmi meluncurkan suplemen kesehatan Femmy. Produk terbaru besutan anak perusahaan Kalbe Farma ini dirancang untuk menjawab semua kebutuhan wanita Indonesia dan mendukungnya agar tetap produktif.

Head of SBU Consumer PT Bintang Toedjoe Daniel Christianto mengatatakan, beberapa tahun belakangan, banyak perubahan besar yang terjadi. Banyak hal yang juga tidak bisa diprediksi, terutama bagi para wanita.

“Tuntutan harus multitasking, bekerja maupun mengurus keluarga, semuanya penuh tantangan. Untuk mendukung agar tetap produktif, kita perlu support, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam tubuh agar tetap fit,” katanya dalam acara Grand Launching Femmy di Mall of Indonesia, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Pada kesempatan tersebut, turut berlangsung Femmy Talk yang mengusung tajuk "Healthy and Productive Women Contribute to Indonesia”. Sederet ‘wanita tangguh’ pun hadir menjadi pembicara. Mereka di antaranya Presiden Direktur PT Bintang Toedjoe Fanny Kurniati, Brand Ambassador Femmy Natasha Wilona, Co-Founder and President Director Alodokter Suci Arumsari, serta Owner Youth Clinic dr Gaby Syerly.

Sebagai figur publik dengan rutinitas yang luar biasa padat, Natasha Wilona patut dijuluki salah satu dari wanita tangguh Indonesia. Dalam berkarier, gadis yang akrab disapa Wilona ini begitu sungguh-sungguh dalam mengejar mimpinya.

“Apa yang ingin kita lakukan dalam hidup, apa pun mimpi kita itu, jangan merasa terbatas karena kita perempuan. Selama belum menutup mata, maka kejar impian yang ingin kita capai. Selain mengejar karier, jangan lupa juga untuk sayangi diri sendiri,” ujarnya.

Dirinya pun tak lupa untuk selalu memanjakan diri dengan berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Bagi Wilona, asupan gizi seringkali tak cukup hanya dari makanan, oleh karena itu dibutuhkan penunjang lainnya seperti vitamin dan suplemen.

“Menurutku, Femmy bukan sekadar produk yang bagus untuk kesehatan. Lebih dari itu, Femmy juga mendukung kita sebagai perempuan,” tuturnya.

Salah satu varian produk suplemen Femmy, yaitu Femmy Fyber. (Foto: dok. Bintang Toedjoe)





Suplemen Femmy sendiri memiliki berbagai varian dengan kegunaannya masing-masing, seperti Femmy Skin, Femmy Fyber, Femmy Estrocal, Femmy Mensana, Femmy Trimune, dan Femmy Vitamin D3. Kandungannya terbilang alami dan juga berasal dari herbal asli Indonesia, sehingga aman dikonsumsi setiap hari oleh remaja hingga lanjut usia.

Femmy Trimune merupakan suplemen kesehatan dengan Echinacea, Vitamin C, dan Zinc yang berguna untuk memelihara kesehatan tubuh. Sementara Femmy Vitamin D3 1.000 IU, dapat membantu meningkatkan imun tubuh, menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis.

Kemudian, Femmy Estrocal dengan rasa yoghurt yang tinggi akan Kalsium, Glucosamine dan Vitamin D berfungsi untuk membantu memelihara kesehatan tulang dan sendi. Bagi yang sedang ingin diet, tersedia Femmy Fyber dengan rasa mix berry yang tinggi serat, rendah kalori untuk membantu menurunkan berat badan, dan memenuhi kebutuhan serat harian.

Ada Femmy Mensana dengan rasa Tamarin yang menyegarkan, cocok untuk membantu melancarkan dan meredakan nyeri pada saat menstruasi. Selanjutnya, Femmy Skin yang merupakan Collagen Drink dengan ekstrak Hytolive, ekstrak kiwi, dan vitamin E yang berguna untuk memelihara kesehatan kulit.

Dalam Femmy Talk, Co-Founder and President Director Alodokter Suci Arumsari membagikan pengalamannya yang sempat alami kelumpuhan pada 2013 silam. Dirinya memandang produktivitas sebagai sesuatu yang sangat berharga.

“Produktivitas itu sangat berharga. Kita harus bahagia, sehat jasmani dan rohani, serta sehat batin. Kita harus konsumsi sesuatu yang aman dan nyaman untuk tubuh kita. Saya ingin memiliki hidup yang bermanfaat dan dampak positif, bukan cuma untuk saya, tetapi untuk masyarakat luas,” katanya.

Sementara itu, Owner Youth Clinic dr Gaby Syerly menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala aspek di kehidupan, demi mencapai kualitas hidup yang baik. Ada dukungan dari luar, seperti olahraga, makanan, dan gaya hidup.

“Nah, Femmy ini menjadi support sytem tubuh kita dari dalam agar menjadi lebih sehat. Tujuan kita hidup kan mencapai kualitas hidup yang baik. Agar umur juga menjadi lebih panjang, diri menjadi sehat dan bahagia, semua berkesinambungan,” ujarnya.

Grand launching Femmy. (Foto: dok. Bintang Toedjoe)

Presdir PT Bintang Toedjoe Fanny Kurniati menegaskan, untuk menjadi produktif tentunya dibutuhkan fisik dan jiwa yang sehat. Oleh karena itu, produk Femmy hadir agar Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sehat, baik fisik dan mental, serta dapat terus berinovasi dan kreatif.

“Semua perempuan Indonesia berhak untuk menjadi cantik luar dalam. Kita butuh satu hal, yaitu komitmen. Be healthy in a healthy way. Harapan saya, semoga hadirnya Femmy dapat mendukung wanita Indonesia untuk lebih produktif dan terus berkarya untuk kemajuan bangsa,” katanya.

(Wul)