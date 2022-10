Saat ini banyak yang menjadikan baju adat sebagai pilihan outfit untuk berbagai acara, seperti wisuda, pesta, lamaran hingga ootd. Salah satunya adalah kebaya yang banyak dipilih untuk tampil chic si pemakainya.

Model busana yang merupakan adat Jawa ini, seiring waktu terus mengalami perkembangan sesuai tren mode dan dapat dimodifikasi sehingga menjadi busana kebanggaan wanita Indonesia.

Kalau ngomongin kebaya, kini kamu bisa memilih berbagai model mulai dari kebaya klasik, dress, tunik, kurung, hingga outer. Selain model, pengguna kebaya kini pun lebih fleksibel.

Dulu mengenakan baju kebaya memang dirasa agak ribet ya. Kebaya mesti dipadupadankan dengan kain jarik dan stagen yang dililitkan pada bagian perut hingga setengah dada.

Tapi kini seiring perkembangan mode, kebaya bisa dipadupadankan dengan berbagai bawahan. Misalnya saja, dengan rok kebaya, kulot, jeans bahkan ada yang mengkombinasikan dengan celana setengah panjang. Lucu bukan?

Nah berikut ini beberapa model kebaya menjadi inspirasi kamu untuk tampil modis saat acara:

1. Kebaya Kutu Baru

Kebaya kutubaru ini merupakan model kebaya tradisional. Kebaya ini memiliki bentuk yang panjang hingga bagian pinggul. Namun, ada yang merancangnya hingga sepanjang bawah lutut lho.

Ciri khas model kebaya kutubaru ini mempunyai potongan di bagian tengah dada, yang menghubungkan ujung kebaya bagian kiri dan kanan.

Kebaya kutubaru memiliki desain bagian leher yang terbuka. Jika kamu menggunakan hijab, maka perlu menggunakan manset atau ciput ninja saat mengenakannya ya.

2. Kebaya Tunik

Kebaya yang satu ini, modelnya potongannya sepanjang paha atau betis. Model dasarnya seperti kebaya pada umumnya yang memiliki kerah bentuk V.

Potongan kebaya ini hampir mirip seperti baju kurung, tidak fit body dan memiliki panjang selutut atau sebetis seperti dress. Model kebaya ini cukup simpel dan kasual cocok untuk kamu baik di acara semi formal atau non formal kok.

3. Kebaya Model Gamis

Kebaya model ini dirancang dengan desain terusan panjang sampai mata kaki. Potongan kebayanya biasanya berlengan panjang dan menutupi panggul. Biasanya juga beraksen lancip pada bagian bawah kebaya.

Bentuknya pun tidak fit body sehingga menutupi lekuk tubuh. Ini sangat cocok untuk kebaya model muslimah. Model kebaya simpel namun cantik ini bisa kamu pakai untuk acara semi formal atau non formal.

Jika kamu merasa kurang nyaman baju yang membentuk lekukan tubuh, pilihlah kebaya gamis yang dilengkapi dengan kerudung syar’i nan lebar dan menutupi dada ya.

4. Model Peplum

Ini termasuk model kebaya modern terbaru yang memiliki banyak peminatnya lho. Biasanya kaum hawa memilih kebaya peplum yang terbuat dari brokat atau bahan tulle yang dihias dengan payet-payet yang cantik. Model kebaya ini biasanya dibuat fit body namun melebar dari pinggang ke bawah sehingga memberikan kesan yang lebih ramping pada penggunanya.

Biasanya kebaya ini fit body serta beraksen bordir pada bagian leher hingga lengan dan pada bagian bawah siku hingga pergelangan tangan. Nah untuk kamu yang akan wisuda, tunangan atau menghadiri pernikahan kerabat cocok lho memilih model ini.

5. Kebaya Encim

Kebaya ini memiliki model seperti potongan kebaya kutu baru yang dipadukan dengan ciri khas warna dan bordir yang cantik. Selain itu kebaya encim juga memiliki beberapa ciri khas lipatan sisi baju yang berada di tengah, bahan tenun, dan panjang di bawah pinggul.

Dari sisi bordir, misalnya, biasanya kebaya encim memiliki bordir samping dan tengah polos. Detail bordir pada kebaya memiliki ragam motif, termasuk flora dan fauna.

Model ini cocok sekali untuk kamu yang menyukai motif dan warna dari kebaya encim namun lebih menyukai kerah berbentuk “U”. Dan model kebaya ini bisa digunakan untuk acara semi formal hingga non formal, bahkan cocok untuk kamu padukan dengan bawahan kasual seperti celana jeans.

6. Kebaya Off the Shoulder

Salah satu model kebaya yang menjadi pilihan lain adalah bentuk kebaya off the shoulder. Kebaya model ini terlihat modern dengan hiasan payet serta manik-manik. Kalau kita lihat, beberapa artis mengenakan kebaya model off shoulder mulai dari acara lamaran, wisuda, hingga saat jadi bridesmaid.

Model kebaya ini area bahu dan leher yang terbuka. Kebaya ini memiliki neckline melebar sampai ke bahu. Jadi bisa menampilkan keanggunanmu lhoo. Nah menurutmu bagaimana?

(Wul)