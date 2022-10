SEMAKIN cantik, Aaliyah Massaid putri dari Reza Artamevia kini beranjak dewasa dan terlihat seksi. Seperti apa potret terbarunya?

Aaliyah merupakan anak tiri dari Angelina Sondak. Penyanyi berusia 20 tahun tersebut kini tumbuh dewasa dan tampak mempesona. Ia juga terkenal modis dan berbakat sehingga mendapat penggemar sebanyak lebih dari 940 ribu akun di media sosial.

Penasaran dengan sosoknya? Berikut potret seksi Aaliyah Massaid yang dirangkum dari akun Instagram pribadinya @aaliyah.massaid

1. Senyum yang manis





Aaliyah tentunya membuat warganet salfok dengan senyumnya yang manis. Seperti pada foto di atas ia tampil cantik berpose duduk dan meletakan kedua tangan di atas meja. Tak lupa ia memasang senyumya manis sehingga tampak mempesona.

Ia juga memamerkan kulit mulusnya yang terlihat sehat dan seksi. Ditambah adanya sorotan sinar matahari pada kulit, potret Aaliyah tersebut dapat menghipnotis para pria karena sangat seksi.

BACA JUGA : Ultah, Aaliyah Massaid Unggah Foto Manis Reza Artamevia

2. Tampil modis





Selain berbakat di bidang menyanyi, Aaliyah juga dikenal memiliki penampilan modis. Ia tak pernah gagal memadukan outfit sehingga tampak mempesona dengan gayanya tersendiri.

Seperti pada potret ia terlihat memadukan crop top dan topi dengan warna yang senada. Gaya pakaiannya pun berhasil menarik perhatian Warganet sehingga memberikan pengaruh fashion pada penggemarnya.

“Bajunya suka banget kakkk beli dimanaa😍” tanya @anotheroflist**

“Kaaakkk topinya beli dmn spill pleaseeee” tanya @nraafrianti**

BACA JUGA : 4 Potret Kompaknya Aaliyah Massaid dan Angelina Sondakh, Nomor 3 Sungguh Mengharukan

3. Badan proposional

Aaliyah Massaid memiliki tubuh yang diidam-idamkan oleh wanita. Ia terkenal memiliki badan yang proposional sekaligus seksi. Dress putih yang ia kenakan pada foto menambah penampilannya yang seksi sebab memperlihatkan lekukan tubuhnya yang indah. Jika diperhatikan, Aaliyah bahkan memiliki otot perut sehingga potret tersebut banjir pujian.

“Kepala langsung muter ed sheeran " I'm in love with your body" puji @klinik__akhio**

“DUH ITU ABS😍” puji @reizac**

4. Berpose kece Berikutnya ada potret kece Aaliyah mengenakan cropped tank top berwarna hitam. Ia memadukannya dengan celana panjang berwarna nude dan sepatu putih sehingga tampak modis. Berpose menyilangkan kaki dan memasukkan tangan ke kantong membuat penampilan Aaliyah tampak kece dan percaya diri. 5. Berpose seksi Kali ini ada potret Aaliyah yang tak kalah mempesona karena tampilannya yang seksi. Pada foto, Aaliyah tampak berpose seksi dengan menopang kepala semabri tengkurap menunjukkan senyum tipis. Ia juga mengenakan kemben berwarna cokelat sehingga pesona seksinya semakin kuat. 6. Pose menggoda Terakhir ada foto Aaliyah Massaid berpose sedikit menggoda dengan meletakkan kedua tangan ke belakang. Dia juga tampak seksi mengenakan cropped tank top berwarna pink ditambah celana putih yang membuat penampilannya mempesona.