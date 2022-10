PERAWATAN kulit memang tidak hanya dilakukan oleh para perempuan saja belakangan ini, tapi juga oleh para pria. Apalagi, setelah banyaknya artis-artis Korea yang menggunakan skincare serta makeup untuk menyempurnakan penampilan mereka.

Selebritas Internet Gabriel Prince termasuk sosok yang menganggap riasan atau makeup sebagai penyempurna tampilan dirinya sehingga dapat membangun kepercayaan diri. Dia juga berpendapat riasan dapat mendorong melakukan rutinitas perawatan kulit.

"Kita harus confidence dulu dengan diri sendiri baru bisa spread kindness untuk orang sekitar, salah satu penunjang aku untuk looks confidence adalah dengan makeup, khususnya yang cocok dengan skin tone color dan looks kita ya. Kalau aku sendiri kan ada Asian looks-nya," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Prince pun memberikan rekomendasi Korean natural look melalui produk pilihannya. Pertama dengan memilih cushion sesuai warna undertone. Base makeup atau cushion harus sesuai dengan warna undertone kulit wajah agar tidak menghasilkan makeup yang terlihat abu-abu. Untuk mengetahui warna undertone, bisa dengan cek warna urat nadi di pergelangan tangan.

Selanjutnya, gunakan compact powder. Gunakan spons dan ambil produk secukupnya. Kemudian aplikasikan bedak dan ratakan ke seluruh wajah. Lalu tambahkan pemakaian sesuai dengan hasil coverage yang diinginkan.

Kemudian, aplikasikan concealer untuk menutupi atau menyamarkan kekurangan di kulit wajah, baik itu lingkaran hitam, noda, bekas luka, atau sekadar membuat warna kulit terlihat lebih rata dan pilihlah makeup dengan blush on warna peach agar wajah terlihat lebih segar.

Terakhir, oleskan highlighter agar tampilan makin menawan. Oleskan highlighter di tulang pipi, bagian tengah hidung, di bawang tulang alis, dahi, dan collarbone untuk menyempurnakan Korean look yang natural.

“Aku mau remind lagi, kalau makeup itu sekarang genderless, jadi jangan insecure kalau kamu mau pake makeup dan boost your confidence, bloom on your own way dengan produk kosmetik yang sesuai sama looks kamu," kata Prince.