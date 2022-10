MAKEUP menjadi salah satu jalan perempuan untuk dapat tampil cantik di depan semua orang. Tak sedikit polesan makeup membuat wajah orang berubah total.

Namun Yura Yunita membuat sebuah gebrakan dalam aksi panggungnya. Dalam video yang ia unggah dalam akun Instagram pribadinya, penyanyi berbakat ini menghapus makeupnya di atas panggung.

Aksi ini ia lakukan sebagai bentuk gerakan mencintai diri sendiri dan menerima semua kekurangan diri. Selain itu ia juga merayakan momen 1 tahun album 'Tutur Batin' miliknya.

"Ini akan menjadi pertama kalinya, akan bernyanyi di depan teman-teman tanpa makeup. Mencoba menghapus makeupku untuk teman-teman melihat bekas lukaku, untuk bisa melihat jerawatku." ucap Yura Yunita memulai aksi hapus makeupnya.

Di belakang layar, terpajang foto album milik Yura. Ada yang berkesan dari foto album 'Tutur Batin" tersebut. Terpampang wajah Yura bareface. Ia tanpa makeup sehingga memperlihatkan seluruh jerawat hingga bekas luka yang ia miliki di wajah.

"Ini foto sederhana untuk kalian. Tapi untuk aku foto ini berarti besar sekali. Aku butuh keberanian luar biasa besar untuk bisa menjadikan foto ini jadi foto cover album," ungkapnya dalam kesempatan tersebut.

Yura kemudian menghapus makeup di wajahnya satu persatu. Bahkan ia menanggalkan bulu mata palsu agar ia dapat tampil apa adanya.

"Dulu aku pikir orang-orang gak mau lihat aku kayak gini. Tapi aku berkaca dari orang-orang terdekatku bahwa mereka terus ada di sampingku bersahabat dengan kurang dan lebihku," jelas Yura sambil terus menghapus makeupnya.

"Aku gak sempurna dan aku rasa gak perlu sempurna. Mari kita rayakan apa adanya kita, bersama lagu ini," pungkas Yura mengakhiri aksinya tersebut.

Beberapa penyanyi dan artis tampak juga ikut berkomentar tentang aksi hapus makeup yang dilakukan Yura Yunita.

"Tapi tetep geulis neng, always," puji @fitrop salut pada aksi yang dilakukan Yura.

"Speechless laah sama kamuuuh…love the kindness vibe you always spread…hug!!," tulis @nirinazubir_ dalam kolom komentar.

"Nangiiiiis. Teh yuraa hebat," ungkap @tiaraandini penuh haru.

"Silahkan pergi, ku tak rasa kalaaaahhhh. Makasiiii lagunya Neeeeng," tutur @itsrossa910 mengomentari lagu dan aksi yang Yura lakukan.

"Your the best," kata @noviabachmid memuji Yura Yunita.