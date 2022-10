TANIA Ayu menjadi salah satu model Indonesia yang kerap mencuri perhatian di media sosial. Ini lantaran Tania Ayu tak hanya cantik, tetapi juga seksi.

Bukan hanya karena busana, perempuan yang menekuni profesi DJ ini juga memiliki body seksi. Tak heran foto-foto yang diunggah Tania Ayu ke Instagram pribadinya kerap mencuri perhatian netizen.

Salah satunya foto yang diunggah Tania Ayu baru-baru ini. "Hello, how r u?," sapa bintang film Crazy Stupid Love tersebut pada caption unggahan fotonya.

Perempuan berusia 28 tahun tersebut tampil seksi berfoto selfie di kamar mandi. Tania Ayu mengenakan bra rajut berwarna abu-abu yang membuat foto selfie-nya terlihat hot!

Tak hanya itu, Tania Ayu juga terlihat cantik pada foto selfie-nya kali ini. Rambut panjang yang digerai ke samping depan membuatnya terlihat semakin menawan.

Riasan wajahnya pun membuat Tania Ayu semakin memesona. Gaya makeup flawless bold dengan highlight utama pada bagian alis dan mata membuat Tania Ayu kian memesona.

Tampil cantik dan seksi, penampilan Tania Ayu pun dibanjiri komentar dari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen dibuat terpesona hingga gagal fokus.

"Liat tania tuh rasanya bikin seger," ujar @xxiirvane.y***

"u look so beautiful😍 i like it," puji @cilisi***

"💞Very beautiful and sexy," sambung @ngurah.ira***

"Awas awas minggir sicantik mau lewat," ujar @arkanhar***

"Danggg girl.. that’s fabulous hot!!!!," seru @alexche***

"Mantap😍😍pcr idaman," kata @jason_g***

"sungguh mempesona," tutur @heribul***

"Makin gemoy😍," ujar @ibnupro***

