RUNWAY JFW 2023 kerap menghadirkan para muse yang diundang khusus para desainer atau jenama untuk meramaikan show. Brand Nadjani misalnya, memilih Nindy Ayunda sebagai muse dan berhasil curi perhatian.

Brand yang dikelola oleh Nadya Amatullah Nizar itu mempercayakan Nindy Ayunda untuk membawakan koleksi terbaru dengan nuansa hijau cerah memberikan vibes summer yang menyenangkan.

Diintip dari unggahan Nindy di Instagram, dia tampak sangat percaya diri saat berlenggok di runway JFW 2023. Sekalipun Nindy mengaku tetap saja nervous padahal sudah sering ditunjuk sebagai muse.

"Berhubung aslinya bukan model, berapa kali pun diminta jalan untuk jadi muse, tetap saja nervous," kata Nindy dikutip, Rabu (26/10/2022).

Ia melanjutkan, "But it was such a pleasure and big thanks to Nadjani and the entire team of Nadjani Indonesia. #JFW2023."

Kalau diperhatikan dari beberapa unggahan foto, Nindy tampak santai terlihat dari gesture tubuh di foto. Pada sesi pose di ujung runway pun dia tampak tersenyum bahagia dan rileks, seraya menolak pinggang.

Baju yang dikenakan Nindy pun tampa sangat santai, menonjolkan pattern bunga dan abstract-pattern yang modern sekali. Ia padukan busana tersebut dengan heels putih.

So chic and sophisticated! Bagaimana netizen menilai aksi Nindy Ayunda di JFW 2023 membawakan koleksi Nadjani?

"Cantik banget," puji @nasyeilaa***.

"Senyumnya menyejukkan hati," ungkap @rockyrig***.

"Uni cucok!" tulis @rahmadpa***.

"Berasa lihat Kanara jalan," ungkap @uniquedihar***.

