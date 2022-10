SOSOK Nia Ramadhani sepertinya tak pernah lepas dari sorotan publik. Tak hanya kehidupan rumah tangganya dengan Ardi Bakrie, tetapi juga penampilan Nia.

Terbaru, penampilan Nia Ramadhani saat liburan yang mencuri perhatian. Ibu tiga anak itu tengah menikmati liburan ke Amsterdam, Belanda. Tak hanya bersama keluarnya, Nia juga berlibur bersama teman-temannya.

Nia mengunggah momen kebersamaan bersama teman-temannya. Mereka tampil kompak mengenakan outfit serba hitam.

"#ADE Gang! Such a great experience," tulisnya dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip dari laman Instagram @ramadhaniabakrie, Selasa (25/10/2022).

Lantas seperti apa yah potret Nia and the gank saat liburan? Berikut ulasannya.

1. Outfit serba hitam ala cewek mamba

Dalam foto ini terlihat Nia Ramadhani and the gank mengenakan outfit serba hitam. Nia memakai busana off shoulder crop top. Kemudian, Nia memadukannya dengan jeans dan high boots. Di foto geng baru Nia ini ada sosok yang familiar bukan? Ya ada sosok Wulan Guritno berdiri di tengah!

2. Outfit nyentrik

Nia and the genk, juga mengunjungi beberapa tempat menarik di Belanda. Yang menarik, mereka mengenakan outfit nyentrik. Dalam foto ini Nia mengenakan atasan dengan aksen tali kemudian mengenakan celana berwarna kuning yang dipadu padankan dengan legging hitam motif.

3. Gaya Nia selalu kece Nia Ramadhani terlihat begitu bahagia saat berkumpul bersama teman-temannya. Tak hanya itu, gaya Nia Ramadhani juga kece banget nih. Nia memakai jaket hitam dengan motif tulisan putih. Dia memadukan atasan jaket dengan celana panjang kulit yang ketat membentuk kaki jenjangnya. Gayanya makin kece dengan memakai boots hitam. Berpose candid gaya Nia Ramadhani stylis banget, tak terlihat kalau sudah punya 3 anak bukan? Itulah 3 gaya Nia Ramadhani liburan di Amsterdam, Belanda. Okezoners suka gaya Nia yang mana?