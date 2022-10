CELANA jeans memang menjadi item fashion yang lazin digunakan oleh para anak muda. Bahkan, disebutkan jeans yang sudah buluk dan sobek akan terlihat lebih keren dibandingkan yang baru.

Bagaimana asal-usul celana jeans? Kata jeans dimulai pada 1800-an dan mengacu pada kain katun twill yang digunakan untuk celana panjang. Blue jeans atau jeans biru saat ini disebut sebagai denim, awalnya masih diproduksi di kota Nimes, Prancis sehingga dikenal dengan istilah bleu de Nimes.

Nah, belakangan ditemukan celana jeans Levi's tertua di dunia. Menurut salah satu sumber, celana jeans ini awalnya dilelang di Mexico dan kemudian dibeli oleh kolektor pakaian vintage bernama Zip Stevensin dan Kyle Haupert seharga USD75 ribu atau Rp1,1 miliar.

Celana jeans Levi's ini diperkirakan berasal dari produksi tahun 1880’s dengan satu kantung belakang, dan ditemukan oleh seorang sejarawan denim, Michael Harris di sebuah tambang yang sudah tidak lagi beroperasi. Meski sudah berusia ratusan tahun, celana dengan ukuran pinggang 96,5 cm dan panjang 81 cm ini masih dalam kondisi yang baik bahkan masih bisa dipakai.

Di balik harga yang fantastis untuk sebuah celana jeans nyatanya menyimpan sejarah kelam. Pada celana jeans ini terdapat label yang bertuliskan 'the only kind made by White Labor' atau 'satu-satunya jenis yang dibuat oleh buruh kulit putih'.

Label ini berkaitan dengan slogan rasial yang digunakan oleh perusahaan Levi's pada era tersebut selama masa diskriminasi anti-Cina yang meluas di AS.

