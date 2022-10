Eroc commerce merupakan salah satu pelopor perusahaan ritel produk elektronik secara e-commerce di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2018 yang berpusat di Shenzhen, China yang memiliki cabang di 5 negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Kini, Eroc hadir di AladinMall by Mister Aladin sebagai distributor resmi brand Coocaa, Midea, Toshiba, Gree, Flife, Eureka, Vimgo, dan lain-lain. Eroc official store menjual semua kebutuhan elektronik dengan garansi resmi sehingga Anda tidak perlu ragu-ragu untuk membelinya.

Rekomendasi produk Eroc yang wajib Anda borong di AladinMall by Mister Aladin

Toshiba Microwave Oven MM-EM24P-BK Kapasitas 24L

Dengan tampilan gagang pintu yang besar, menjadikan microwave ini nyaman dipegang. Juga, membuka dan menutup microwave pun menjadi lebih mudah. Kapasitasnya juga besar, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Miliki produk ini seharga Rp1.140.000 saja.

TOSHIBA Dispenser Air Galon Bawah RWF-W2035UVBID(K) Hitam - Dilengkapi dengan UV LED Light



Toshiba Dispenser Air Galon Bawah ini memiliki spesifikasi antara lain: 99.99% Bacteria Free Ultra-Violet, Three Temperatures, 6-9°C Air Dingin, Room Water Temperature, Hingga 90°C Air Panas, External Heating & Child Safety Lock, dan masih banyak lagi fitur menarik lainnya. Miliki produk ini seharga Rp2.509.000 saja.

Midea AC Standard 1 PK R32 Series MSAF-09CRN2 (Unit Indoor & Outdoor)

Memiliki fitur Self Diagnosis & Auto Protection, menjadikan Midea adalah Smart AC yang mendeteksi dan mendiagnosis 97 jenis kesalahan sedini mungkin dan memberitahu Anda melalui aplikasi ponsel pintar. Miliki produk ini seharga Rp3.269.000 saja.

Beli produknya sekarang, dapatkan diskon melimpah + gratis ongkir se-Indonesia!



Dalam rangka Exclusive Grand Opening Eroc Official Store X AladinMall by Mister Aladin yang berlangsung dari 25 sampai 31 October 2022, Anda bisa mendapatkan beragam promo menarik. Seperti promo buy 1 get 1 untuk item tertentu, diskon produk hingga 86%, serta Voucher Rp50.000 (kode voucher: AMEROC50K) with Minimum purchase Rp1.500.000.

Selain itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia jika Anda memilih opsi pengiriman dari SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang Anda pesan bisa di kirim di hari yang sama pada saat order!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi Mister Aladin di Google Play Store atau App Store.



(mrt)